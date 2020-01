Samsung na webu omylem prozradil, kdy začne prodávat Galaxy S20

Už za necelé dva týdny spatří svět nové vlajkové smartphony od Samsungu, bohužel se bude jednat pouze o premiéru na pódiu; do rukou prvních zájemců se dostanou až později. První zájemci by měli dostat telefony řady Galaxy S20 do rukou až 6. března, což nyní omylem prozradil i sám Samsung.

Korejský gigant vytvořil webovou stránku s předběžným rezervačním formulářem, do kterého se mohou nedočkaví zájemci zaregistrovat a získat předběžný přístup k předobjednávkách. Pod videem lákající na chystaný Unpacked Event se objevila informace o tom, že dodávky budou expedovány 6. března do vyprodání zásob.

Samsung poté tento údaj na stránce opravil, nyní je tam informace o zrychleném doručení do vyprodání zásob.

Termín 6. března se údajně nemá týkat ohebného smartphonu Galaxy Z Flip, který by měl jít do prodeje o něco dříve.