Ohebné véčko od Samsungu má jít do prodeje dříve než Galaxy S20. Máme nové detaily

Informátor Max Weinbach je nevyčerpatelná studnice úniků, minimálně co se týče chystaných vlajkových smartphonů od Samsungu. Dnes se například dozvídáme nové informace o jejich dostupnosti.

Weinbach potvrdil předchozí spekulace o tom, že ohebné véčko Galaxy Z Flip dorazí na pulty obchodů dříve než řada Galaxy S20; ta má být dostupná až 6. března, zatímco Flip se dostane k prvním zákazníkům již 14. února. Pravděpodobně se nejprve bude jednat o exkluzivitu amerického operátora AT&T, který ohebný Samsung bude prodávat za 1 400 dolarů (asi 32 tisíc korun bez DPH).

S20, S20+, S20 Ultra will likely be available first Friday of March. S20 Ultra should retail for $1300.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 27, 2020