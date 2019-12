Galaxy S11 bude hrát druhé housle, do prodeje má jít dříve ohebné véčko

Začátek příštího roku přinese spoustu zajímavých telefonů, mezi nimi budou i nové vlajkové Samsungy. Korejský gigant s jejich uvedením tradičně nebude čekat na barcelonský veletrh MWC, ale své novinky odhalí dříve; spekuluje se o termínech 11. a 18. února.

Nejdříve véčko, poté Galaxy S11

Očekává se, že Samsung představí tři smartphony řady Galaxy S11 a spolu s nimi i svůj druhý smartphone s ohebným displejem, který bude mít tentokráte véčkovou konstrukci. I přes společnou premiéru má být zahájení prodeje oddělené, podle serveru Yonhap má jít překvapivě do prodeje dříve právě zmíněné véčko, alespoň v domovské Koreji.





Samsung bude chtít jít do přímého souboje s novou Motorolou RAZR, jejíž prodej byl před nedávnem odložen na neurčito. Snad se tedy Samsung vyhne podobným problémům, jaké měl s letošním Galaxy Fold, a podaří se mu uvedení příštího ohebného telefonu na první dobrou. Chystané véčko bude pravděpodobně telefon střední třídy (byť s vlajkovým fotoaparátem), což by mohlo srazit cenu do příjemnějších pater.