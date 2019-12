Galaxy S11 sbírá první certifikace. Zřejmě bude představen dříve, než se očekávalo

Začátek příštího roku přinese nové vlajkové smartphony od Samsungu, přičemž stejně jako v minulých letech korejský gigant nebude čekat na tradiční veletrh MWC, ale ukáže své novinky dříve. Certifikace Bluetooth SIG již schválila model s kódovým označením SM-G988B, což bude pravděpodobně model Galaxy S11+, tedy ten největší z chystaného tria. V certifikaci se tento telefon objevil hned ve třech verzích, z nichž dvě patří dual SIM variantě.

Před nedávnem se objevily spekulace přisuzující řadě Galaxy S11 premiéru 18. února 2020, ovšem podle čerstvých zpráv by Samsung mohl být ještě o týden rychlejší; uznávaný informátor Ice Universe dokonce více věří nové variantě, která připadá na 11. února.

Currently, there are two versions of the Galaxy S11 release date: February 11 and February 18. I believe more in the former.

— Ice universe (@UniverseIce) December 27, 2019