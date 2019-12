Samsung Galaxy S11 zřejmě změní označení. Galaxy Fold 2 nabídne „ohebné sklo“

Známý technologický leaker Ice Universe, který má velmi blízko k zákulisním informacím o produktech společnosti Samsung, dnes publikoval několik zajímavých postřehů. Jihokorejský gigant údajně zvažuje přejmenování chystané vlajkové řady Galaxy S11.

Rok 2020 totiž pro Samsung znamená nejen novou dekádu, ale díky ohebným telefonům i novou éru, a je tedy docela možné, že řada Galaxy S11 změní číslování na Galaxy S20. Změna má rovněž naznačovat větší technologický skok mezi modely.

Samsung si je rovněž dobře vědom vyšší náchylnosti ohebného displeje na poškození u současné generace modelu Galaxy Fold. Jeho nástupce s véčkovou konstrukcí by proto měl nabídnout speciální flexibilní vrstvu s označením UTG – Ultra Thin Glass. Mělo by se jednat o speciální „ohebné sklo“ s tloušťkou od 30 do 100 µm (pro srovnání, průměr lidského vlau je od 18 do 180 µm), které je výrazně více odolné a především jej nepoškrábete zatlačením nehtu.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019