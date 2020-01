Samsung bude v předobjednávkách Galaxy S20 štědrý. Ne ale u všech modelů

Za dva týdny Samsung odhalí své nové vlajkové smartphony pro první polovinu letošního roku, dočkáme se tří modelů řady Galaxy S20 a také ohebného véčka Galaxy Z Flip. Premiéra se odehraje 11. února a patrně krátce poté Samsung spustí předobjednávky. Pro některé rychlé zájemce navíc Samsung chystá poměrně hodnotný dárek.

Samsung bude k modelům Galaxy S20+ a S20 Ultra přibalovat sluchátka Galaxy Buds+, tedy novou generaci bezdrátových špuntů, která bude společně s novým smartphony představena. Akce se dle všeho nebude týkat základního modelu Galaxy S20, takže patrně dojde k zajímavému paradoxu, kdy Galaxy S20 se sluchátky Galaxy Buds+ vyjde ve výsledku dráž, než větší a vybavenější Galaxy S20+ se sluchátky zdarma.

Zatím nevíme, zda se bude Samsung rozdávat sluchátka v předobjednávkách ohebného smartphonu Galaxy Z Flip, díky informátorovi Maxi Weinbachovi však víme, že v základním balení je nenajdeme.

Galaxy Z Flip won't have Galaxy Buds in the box

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020