Samsung Galaxy S20 Ultra bude odolnější než jeho menší sourozenci

Za tři týdny Samsung představí řadu smartphonů Galaxy S20, kterou budou tvořit tři modely – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra. Poslední jmenovaný bude z řady poměrně vyčnívat, nejenže dostane obří 6,9“ displej a jinou sestavu hlavního fotoaparátu, podle nejnovějších informací bude mít také robustnější tělo.

Zatímco Galaxy S20 a S20+ budou mít tradiční hliníkový rámeček, u modelu Galaxy S20 Ultra vsadí Samsung na nerezovou ocel; kvůli tomu ale má mít tento telefon nadstandardní hmotnost 221 gramů. Rám z nerezové oceli používá mimo jiné i Apple u svých vrcholových iPhonů.

Informátor Max Weinbach také prozradil, že Galaxy S20 Ultra bude mít více zakřivený displej než Galaxy S20+ (základní Galaxy S20 bude v podstatě plochý), avšak bude to méně než v případě loňského Galaxy S10.

The Galaxy S20 Ultra will use "nano binning" with the 108MP sensor to achieve better low light shots.

The S20 will be basically flat. The S20+ will be slightly more curved than the S20 but still feel flat. The S20 Ultra will have the most curve but less than the S10.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020