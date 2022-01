Samsung na CES přivezl nové televize. Vylepšení se dočkal obraz i zvuk

Na americkém veletrhu CES v Las Vegas, kde je přítomná také naše redakce, představují své novinky ty největší firmy z technologického odvětví. Mezi ně patří také korejský gigant Samsung, který do nevadské pouště přivezl nové televizory pro rok 2022.

„Role televizní obrazovky se v posledních letech s rozvojem technologií a způsobu distribuce zábavy dramaticky změnila. S naší novou řadou produktů nabízíme zákazníkům zcela mimořádný obrazový i zvukový zážitek a možnosti pro přizpůsobení jejich potřebám,“ říká Simon Sung, výkonný viceprezident a vedoucí obchodního a marketingového týmu Visual Display Business společnosti Samsung. „Ať už jste filmový fanoušek, milovník televizních pořadů, hráč počítačových her nebo třeba milovník umění, společnost Samsung má pro všechny ideální řešení, které se stane ozdobou každého interiéru.“

Micro LED televize

Nejmodernější obrazovka společnosti Samsung s technologií Micro LED bude lákat na špičkový obraz. Obsahuje 25 milionů samostatně řízených LED s mikrometrovou velikostí, které vyzařují světlo různých barev. Na veletrhu CES se objevily rovnou tři televizory s touto technologií, konkrétně v úhlopříčkách 110, 101 a 89 palců.

Nové televizory Micro LED také 20bitovou hloubku barev, reprodukci 100 % barevného gamutu DCI a Adobe RGB či 99,99% poměr plochy obrazovky k tělu televizoru. Nechybí ani režim Art Mode, který zobrazuje oblíbená umělecká díla, režim Multi View, jenž dokáže zobrazovat obsah ze čtyř různých zdrojů současně, či Dolby Atmos.

Televizory Neo QLED

Řada televizorů Neo QLED je obohacena o čipset Neo Quantum Processor, který zavádí pokročilé mapování kontrastu pomocí procesoru pro řízení podsvícení (BLU), čímž zvyšuje odstupňování jasu z 12 na 14bitovou gradaci a také lepší kontrolu podsvícení displeje Quantum Mini LED, díky které lze regulovat jas podsvícení v 16 384 úrovních, což je čtyřnásobek oproti předchozím 4 096 úrovním.

Neo Quantum Processor nabídne také technologie Shape Adaptive Light, jež analyzuje čáry, tvary a povrchy a řídí tvar světla z Quantum Mini LED, což zvyšuje jas a přesnost zobrazení všech objektů na obrazovce. Nechybí ani funkce Real Depth Enhancer, což je algoritmus pro další zvýšení kvality obrazu využívající několika specializovaných systémů s umělou inteligencí či režim EyeComfort pro snižování intenzity modrého světla.

Modely řady Neo QLED pro rok 2022 budou vybaveny technologií OTS Pro, která využívá reproduktory pro horní prostorový zvuk. Díky přidání nových reproduktorů horního kanálu mohou televizory Neo QLED podporovat také technologii Dolby Atmos.

The Frame, The Sero a The Serif

U televizorů The Frame, The Sero a The Serif byla použita nová technologie Matte Display na ochranu proti odleskům, odrazům a otiskům prstů.Musíme uznat, že reálnost zobrazení je oproti loňské generaci úplně někde jinde. Samsung vedle sebe vystavoval jak letošní, tak loňský The Frame a rozdíl byl patrný na první pohled. Zatímco u zobrazeného plátna na loňské generaci televize byly patrné výrazné odlesky, ten samý obraz na The Frame 2022 skutečně působil, jako by byl namalovaný a nikoliv promítaný na obrazovce. Naživo byl zážitek skutečně hodně zajímavý – ukázku si můžete prohlédnout ve stories na našem Facebooku či Instagramu.

The Frame se dodává ve velikostech od 32 do 85 palců, do kategorie The Serif přibyla obrazovka s velikostí 65″, takže nyní je tento televizor nabízen ve velikostech od 43 do 65 palců. Pro The Sero si Samsung přichystal novou funkci Multi View, která zvyšuje úroveň multitaskingu při vertikálním zobrazení – můžete sledovat současně různý obsah v horní a dolní části obrazovky nebo během sledování vyhledávat informace na internetu.

Nový Smart Hub

Nový Smart Hub navede uživatele velmi rychle na jejich oblíbený obsah nebo jim pomůže objevit novinky, díky čemuž by mělo odpadnout dlouhé vyhledávání. Postranní panel Smart Hub umožňuje také snadný přechod mezi kategoriemi Média, Hry (Gaming Hub) a Okolí, aby se uživatelé mohli zaměřit na různé domácí aktivity.

Samsung Gaming Hub umožní hráčům rychleji objevovat a spouštět hry, které mají rádi, prostřednictvím herních streamovacích služeb, jako je například Nvidia GeForce Now či Google Stadia, a aplikace Watch Together umožňuje uživatelům videochatovat s přáteli a rodinou při sledování svých oblíbených pořadů a filmů. Chybět nebude ani nová platforma pro NFT, se kterou zároveň přijde i chytrá kalibrace obrazu.

Soundbary dostanou lepší zvuk a nové funkce

Novinky se nevyhnuly ani populárním soundbarům od Samsungu. Soundbary Samsung pro rok 2022 jsou vybaveny bezdrátovým připojením Wireless Dolby Atmos a funkce Q-Symphony, která umožňuje současné používání reproduktorů soundbaru a televizoru Samsung Neo QLED, dostane vylepšenou synchronizaci zvuku.

Nový ultra tenký soundbar HW-S800B nabídne integraci technologie pasivního zářiče se subwooferem, díky kterému se bude moci pochlubit mohutnými basy. Jeho hloubka je přitom pouhé 4 centimetry.

Cena a dostupnost

V České republice budou vybrané nové modely televizorů a soundbarů ke koupi na přelomu března a dubna. Doporučené maloobchodní ceny nebyly ještě stanoveny.