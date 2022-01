Zábavnější projektor jste ještě neviděli. Samsung The Freestyle bude miláček domácnosti

Samsung dnes v Las Vegas v rámci právě probíhajícího veletrhu CES představil extrémně zábavný projektor The Freestyle, který na trhu nemá konkurenci. Na první pohled přitom působí poměrně nenápadně. Tenhle malý válec ale můžete postavit na stůl, připevnit k libovolnému povrchu, nebo třeba zašroubovat do světla namísto žárovky. Ptáte se, k čemu by to bylo dobré? To vám prozradím v následujících odstavcích.

Barevná zeď? Žádný problém

Začneme ale hardwarovými parametry. Samsung The Freestyle je Full HD projektor, který dokáže obraz promítat ve velikosti od 30 do 100 palců (76 až 254 cm) a vůbec nevadí, že zeď či plátno nebude mít bílou barvu. Software dokáže automaticky detekovat barvu pozadí a následně obraz zkalibrovat tak, aby vše vypadalo, jako když se díváte na čistě bílém podkladu. Samozřejmostí je i automatické zaostření.

Kromě promítání filmů lze projektor využít i k zobrazování nejrůznějších nápisů, fotografií a další grafiky. Výrobce na velerthu demonstroval i zajímavé možnosti videomappingu, kdy byl projektor zašroubován namísto klasické žárovky do patice E26 ve světle nad stolem, na jehož plochu se promítal efektivní 3D mapping – ukázku ve formě příběhů (stories) si můžete prohlédnout na našem Instagramu či Facebooku.

Hmotnost projektoru je příjemných 830 gramů, rozměry výrobce zatím nezveřejnil a neznáme ani maximální hodnotu jasu. Na těle najdeme jeden USB-C konektor pro napájení a také microHDMI konektor. Součástí projektoru je i 360stupňový reproduktor. Díky vestavěnému mikrofonu lze projektor ovládat i hlasem skrze asistentku Bixby, nicméně mikrofon je možné kdykoliv vypnout pomocí dedikovaného hardwarového tlačítka.

The Freestyle: Official introduction film | Samsung

Watch this video on YouTube

Snadné propojení s chytrou TV

The Freestyle lze díky USB-C konektoru napájen nejen ze sítě, ale také prostřednictvím powerbanky s podporou standardu USB-PD. Pokud máte doma chytrou televizi od Samsungu, lze z ní do projektoru bezdrátově zrcadlit obraz. Prostředí pro ovládání projektoru je navíc identické s tím, které se používá u televizorů. Třešničkou na dortu je možnost vylepšit projektor o různé doplňky třeba pro ty případy, kdy byste jej chtěli umístit do dětského pokoje. Pro snadné přenášení jihokorejský gigant nabídne i speciální pouzdra s nejrůznějšími motivy.

The Freestyle se od dnešního dne začíná prodávat na americkém trhu za 899 USD, což je v přepočtu téměř 20 000 Kč (bez DPH). Během následujících měsíců se s prodejem počítá i v Evropě, nicméně na přesnější termín si ještě budeme muset počkat.