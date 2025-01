Samsung: jsme krůček od toho, abychom hodinkami dokázali měřit hladinu cukru v krvi

Změřit krevní cukr bez použití jehly je v současné době stále nereálné

Jihokorejský Samsung nicméně pracuje na unikátní metodě, která to umožní

Nutno podotknout, že v tomto závodě není osamocen, největším soupeřem mu je Apple

Jedním z účelů chytrých hodinek je měření řady tělesných funkcí, od srdečního tepu, přes okysličení krve, až po EKG. Někteří výrobci šli ještě dále a nabízí kupříkladu měření krevního tlaku, často ve spojení se speciálním řemínkem. Svatým grálem ovšem je měření množství cukru v krvi, což může pomoci nejen sportovcům, ale především lidem trpícím cukrovkou. Současné metody jsou totiž poměrně invazivní a vyžadují specializované zařízení, které slouží pouze tomuto účelu.

Měření krevního cukru neinvazivní metodou

Samsung nicméně nedávno uspořádal v kalifornském San José konferenci s názvem Galaxy Tech Forum, která nám dala v tomto ohledu poměrně vekou naději. Během konference viceprezident Samsungu a vedoucí týmu Digital Health v divizi Mobile eXperience Business Hon Pak podrobně popsal práci technologického giganta na tomto nelehkém úkolu. „Co mě opravdu těší je skutečnost, že náš tým pracuje na neinvazivním optickém kontinuálním monitoru glukózy. Nemohu vám říci, kdy bude uveden na trh, ale jsem velmi nadšený z pokroku, kterého dosahujeme. Pokud všechno uděláme správně, změní to celé odvětví.“

O tom, co Samsung ve svých laboratořích konkrétně chystá, toho příliš nevíme. Co ale víme je skutečnost, že tato technologie je založena na optice, což znamená, že by mohla být součástí stávajících optických senzorů v zařízeních, jako jsou Galaxy Watch nebo potenciálně i chytrý prsten Galaxy Ring. Ačkoli přinejmenším zpočátku by velikost snímače mohla být příliš velká na to, aby jej bylo možné integrovat do současných chytrých zařízení.

Samsung není jediný, kdo se snaží vyvinout neinvazivní měření krevního cukru. V tomto závodě stojí bok po boku s Applem, který se již v minulosti vyjádřil, že by rád tuto funkci také přinesl. Kdo ze dvou gigantů bude mezi prvními a jakou formu bude neinvazivní měření krevního cukru s pomocí optického senzoru ve finále mít, na to si ještě budeme muset chvíli počkat.