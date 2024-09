Máte cukrovku a používáte senzor Dexcom G7? Nově vám k zobrazení hladiny glukózy postačí jen Apple Watch

Cukrovkáři využívající senzor Dexcom G7 a Apple Watch mají důvod k radosti

Nyní mohou údaje ze senzoru pro sledování hladiny cukru v krvi sledovat přímo ze zápěstí

Nastavení je poměrně snadné

Život s diabetem není žádný med, ať už trpíte prvním nebo druhým typem. Naštěstí v tomto ohledu ušla medicína značný krok kupředu a pro diabetiky je k dispozici řada chytrých zařízení a přístrojů, které jim značně usnadňují život s touto autoimunitní chorobou. Jedním z nich je také senzor Dexcom G7, který sleduje hladinu cukru v krvi v průběhu dne a umí cukrovkáře včas upozornit na výkyvy krevního cukru, což ocení především diabetici prvního stupně, kterých je v České republice přibližně okolo 60 tisíc.

Senzor Dexcom G7 spárujete s Apple Watch

Až doposud museli majitelé tohoto senzoru pro vyhodnocování hodnot cukru v krvi mít k dispozici svůj chytrý telefon, který skrze Bluetooth data přijímal. Pokud ale vlastníte chytré hodinky Apple Watch, můžete mít nově všechna potřebná data k dispozici přímo ze zápěstí, aniž byste museli sahat po chytrém telefonu. Funkce Přímo do hodinek odesílá data do Apple Watch bez nutnosti využívat iPhone, což je praktické především na cestách mimo domov, obzvláště pokud vlastníte variantu hodinek s eSIM.

Funkci můžete využívat v případě, že vlastníte hodinky Apple Watch Series 6 nebo novější se systémem watchOS 10 nebo novějším, iPhone se systémem iOS 17 a také máte staženou aplikaci Dexcom G7 verze 2.1 nebo novější. K párování nového senzoru Dexcom G7 s hodinkami Apple Watch je zapotřebí vlastnit kompatibilní chytrý telefon. Uživatelé Dexcom G7 musí ovšem mít svůj chytrý telefon neustále v dosahu 6 metrů, pokud chtějí používat funkce Share/Follow. Share/Follow totiž nejsou samy o sobě v případě hodinek Apple Watch dostupné.

Samotné propojení senzoru s hodinkami Apple Watch už je poměrně snadné. V aplikaci na iPhonu přejděte na Připojení > Přímo do hodinek. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Dexcom G7 a proveďte příslušné nastavení. Vaše chytré hodinky by následně měly načít aplikaci a pokud ne, otevřete aplikaci pro chytré hodinky v telefonu. Na panelu Moje hodinky přejděte do seznamu Dostupné aplikace, najděte Hodinky a klepněte na Instalovat.