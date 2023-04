Samsung hledá dobrodruhy, kteří projedou Česko a Slovensko karavanem. Navíc získají 75 000 Kč

Zažijte léto jinak a přihlaste se na speciální roadtrip od Samsungu

Vyhrát můžete měsíční cestování po Česku a Slovensku, telefon a peněžitou odměnu

Kromě moderního karavanu budete mít k dispozici i vlastního řidiče

České a slovenské zastoupení značky Samsung si na léto naplánovalo zajímavou promo akci, v rámci které budou tři vybraní dobrodruzi z České republiky a Slovenska cestovat a plnit úkoly s nejnovějšími prémiovými telefony řady Galaxy S23. Až do 7. května se Samsungu můžou hlásit zájemci, kteří rádi fotografují a natáčí mobilním telefonem a jsou aktivní na sociálních sítích. Společnost Samsung z nich od 9. do 18. května 2023 vybere tříčlenný tým, který podstoupí pětidenní trénink, aby se 23. května 2023 vydal na cestu.

„Hledáme nadšence ve věku 18 až 26 let, kteří jsou dostatečně extrovertní a charismatičtí, mají cit pro fotografování a natáčení a další dovednosti, například navigovat nebo vařit. Na 23 dní jim zapůjčíme speciální moderní karavan, kterým budou brázdit Českou republiku a Slovensko a sdílet společně nové zážitky,“ říká Martin Marek, marketingový ředitel společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Podmínkou přihlášení do výzvy je zaslání maximálně 60 sekundového videa, v němž bude zájemce vysvětlovat, proč by měl Samsung na Epickou jízdu vyslat právě jeho. Videa je možné nahrávat na sociální sítě (Instagram a TikTok) pod hashtagem #EpickaJizda až do 7. května letošního roku.

Trojici vytvoří lidé, kteří se navzájem neznají, takže strávit společně téměř měsíc v karavanu bude samo o sobě zajímavou zkušeností. Při plnění úkolů budou čelit nečekaným výzvám, například aby porazili profesionálního hráče ve vybrané mobilní hře. Po celou dobu jízdy budou její účastníci zveřejňovat na sociálních sítích fotografie a videa, takže s nimi budou moct virtuálně cestovat i další zájemci. Projekt má i speciální internetovou stránku, na které se objeví trasa Epické jízdy, takže na jednotlivých zastávkách bude možné setkat se s dobrodruhy i osobně.

Nový telefon řady Galaxy S23 a 75 tisíc Kč k tomu

Trojice bude mít k dispozici vlastního řidiče, stejně jako produkčního, kteří zařídí vše, co budou účastníci potřebovat, také jídlo a pití zajistí Samsung. Road trip po Česku a Slovensku skončí 14. června a poté Samsung připraví speciální eBook s fotografiemi a videi z cesty a zveřejní i podrobnou trasu na Google Maps. A odměna pro dobrodruhy? „Hlavní je určitě příležitost zažít letošní léto jinak, zajímavým a dobrodružným způsobem se spoustou neopakovatelných zážitků. Účastníci se navíc naučí sdílet zážitky z jízdy nejnovějšími telefony Galaxy S23 a ještě získají odměnu ve výši 75 000 Kč. A to je už stojí za to, ne?“ uzavírá Martin Marek. Podrobné podmínky výzvy a další informace naleznete na stránce projektu.