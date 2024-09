Samsung hlásí hotovo! Do světa vypouští novou verzi One UI

Jihokorejská společnost Samsung už dokončila práce na aktualizaci One UI 6.1.1

Ta se postupně šíří mezi majiteli chytrých telefonů Galaxy S24

Tento měsíc by také mělo započít testování One UI 7

Nadstavba One UI nad operačním systémem Android od jihokorejského giganta Samsung patří mezi ty nejpropracovanější a uživateli nejoblíbenější. Není proto divu, že každá další aktualizace vyvolává vlnu pozornosti. Jinak tomu není ani v případě chystané verze One UI s pořadovým číslem 7, která je mnohými již netrpělivě očekávaná a kterou Samsung podle dostupných informací již dvakrát odložil. Součástí těchto spekulací byla také informace, že se Samsung chce nejprve zaměřit na vydání poslední „malé“ verze s označením 6.1.1, než se pustí do veřejného betatestování další „velké“ verze své nadstavby.

One UI 6.1.1 se už šíří mezi majiteli telefonů Galaxy S24

Ta je nyní podle všeho již hotová. Jak informoval server GSMArena, verze One UI 6.1.1 se aktuálně začala šířit mezi majiteli řady Galaxy S24 v domovské Jižní Koreji. Aktualizaci doprovází update firmwaru s označením S92xNKSU3AXH7 a vyžaduje 2,8 GB volného místa na úložišti. Během veletrhu IFA Samsung oznámil, že společně s One UI 6.1.1 dorazí také funkce umělé inteligence, jako je Live Translate a Circle to Search, a že zamíří konkrétně na Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a také skládačky Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5.

Zatímco majitelé smartphonů řady Galaxy S24 mohou novou aktualizaci stahovat již nyní, distribuce One UI 6.1.1 pro loňské skládačky započne až po veletrhu IFA. Co prozatím nevíme, je to, kdy se dočkáme také v České republice a na Slovensku, nicméně se dá předpokládat, že nebude trvat dlouho a aktualizaci přivítáme také na českých a slovenských zařízeních. Nyní už podle všeho nic nebrání tomu, aby Samsung začal aktivně pracovat na dokončení aktualizace One UI 7.

Veřejná betaverze měla být původně k dispozici už v červenci, nicméně poté Samsung přehodnotil své plány a přesunul zahájení testování na srpen. I tento termín nicméně padl a podle posledních dostupných informací se máme zahájení betatestování dočkat tento měsíc, pokud tedy jihokorejský gigant opět nepřehodnotí své plány.