Samsung Galaxy Z Fold 3 má dostat supertajný čipset a možná i grafiku od AMD

Samsung připravuje pro druhou polovinu letošního roku nové skládací smartphony s ohebnými displeji. Vlajkovým modelem bude Galaxy Z Fold 3, který bude vůbec první „ohýbačkou“ s podporou stylusu. Novinek však bude mnohem více.

Ohýbačky od Samsungu obvykle pohánějí běžné vlajkové procesory, které korejský gigant nasazuje i do svých tradičních smartphonů. Pro Galaxy Z Fold 3 však údajně Samsung chystá speciální čip, který je interně označován „Top Secret“. Pravděpodobně se tak nebude jednat o Snapdragon 888 nebo Exynos 2100, ale o zcela nový čipset.

Among the various information of Galaxy Z Fold 3, the processor is called the Top secret. If it uses Snapdragon 888 or Exynos2100, I cannot understand that it will be called top secret. unless. . .

— Ice universe (@UniverseIce) April 16, 2021