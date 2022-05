Samsung Galaxy Z Flip 4 chystá zvětšování ve dvou klíčových oblastech

Ohebné véčko Samsung Galaxy Z Flip 3 se těší poměrně velké popularitě, a to nejen díky svým kompaktním rozměrům, ale také zásluhou překvapivě nízké ceny, obzvláště v kontextu ohebných smartphonů. Korejská společnost ovšem nechce usnout na vavřínech a pro nástupce aktuálního modelu údajně chystá razantní zvětšování, byť naštěstí tam, kde to vidíme rádi.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"…

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022