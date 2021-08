Samsung Galaxy Z Flip 3 recenze: nejlepší ohebný telefon současnosti

Samsung místo klasického modelu Note v polovině srpna představil již třetí generaci skládacího smartphonu Galaxy Z Fold a druhou verzi ohebného telefonu s označením Galaxy Z Flip 3 5G. Byť „dvojka“ nikdy představena nebyla, nepočítáme-li vylepšený základní model o podporu 5G. Flip 3 opět sází na véčkovou konstrukci, která je nově mnohem pevnější, a navíc je celé zařízení voděodolné.

Galaxy Z Flip 3 má véčkovou konstrukci s ohebným 120Hz displejem

voděodolné tělo (IPX8), 4x větší vnější panel, stereo reproduktory

cena od 26 990 Kč, což je o značných 12 tisíc Kč méně než u loňské generace

Zaujme také čtyřikrát větším vnějším displejem, ten vnitřní pro změnu disponuje 120Hz obnovovací frekvencí. Díky véčkové konstrukci má Flip 3 reálně velmi vysoké šance zajmout větší skupinu zákazníků – ty navíc může zajmout i lákavá cena. Žhavá novinka se na českém trhu začne prodávat 27. srpna za necelých 27 tisíc korun. Vzpomeňme, že loňský model stál bezmála 39 tisíc. Jak nový Flip obstál v naší recenzi?

Videorecenze

Samsung Galaxy Z Flip 3: nejlepší ohebný telefon na světě (recenze CZ, 4K)

Watch this video on YouTube

Tip: nenechte si ujít naše další videa a přihlaste se k odběru YouTube kanálu

Obsah balení: kde nic tu nic

V prodejním balení se toho letos mnoho nenachází. Samsung byl u vlajkových modelů vždy štědrý a do krabičky dával hodně příslušenství. Nicméně po vzoru Applu zde chybí nabíjecí adaptér, který si budete muset dokoupit nebo použít váš stávající. Osobně to beru jako podstatné mínus, a to i přesto, že nějakou tu rychlejší nabíječku vlastním.

Napájecí adaptér by měl být zkrátka základ, na tom by se šetřit nemělo. Takhle si Samsung akorát tak namastí kapsu, protože se mu na paletu vejde dvakrát více krabiček. Někoho nepotěší i absence sluchátek. V balení se nachází pouze metr dlouhý kabel s USB-C koncovkami, spona pro vyjmutí slotu a příručky. Loni například nechyběl i ochranný kryt.

Design a zpracování: zatraceně sexy véčko

Samsung Galaxy Z Flip 3 má takzvanou véčkovou konstrukci. Novinka je konstrukčně řešená prakticky stejně jako loňský model, což však není nijak na škodu; stále se jedná o elegantní smartphone s rozměrným displejem, který však díky véčkové konstrukci snadno schováte do kapsy. Na trhu ale Samsung Galaxy Z Flip není jediným véčkem s ohebným displejem. Konkurentem mu je Motorola s reinkarnovaným Razrem.

Smartphone je prakticky rozdělen na dvě poloviny spojené masivním kloubem. Ten je společně s boky vyroben z dosud nejodolnějšího hliníku, který kdy Samsung použil, a veškeré skleněné plochy pak tvoří nejnovější generace odolného skla Gorilla Glass Victus.

Smartphone působí opravdu elegantně a hlavně bytelně. Zpracování je prvotřídní, nikde nic nevrže a vše perfektně lícuje. Telefon je v otevřeném stavu příjemně tenký a ani v zavřeném stavu vám tloušťka nebude vadit. Smartphone je dost vysoký, ale když jej zavřete, stane se z něj sympatický kvádřík.

Celkově design dospěl. Loňský model byl hodně nablýskaný, měl lesklé boky, které byly navíc zakulacené. Nový vzhled je o poznání sympatičtější a telefon působí vskutku prémiově.

Rozměry se mezigeneračně prakticky nezměnily, telefon je o milimetr nižší, o milimetr užší a v zavřeném stavu o půl milimetru tenčí. Hmotnost je pak naprosto totožná – 183 gramů. To není nijak velká hodnota, uvážíme-li, že před sebou máme smartphone s 6,7″ displejem a kloubovým mechanismem.

Mechanismus ohebného kloubu

Telefon nemusíte opatrovat v rukavičkách. Kloub by měl vydržet více než 200 tisíc otevření a zavření, což je více než dostatečné. Takže i kdybyste jej denně 100x otevřeli a zavřeli, dostanete se na zhruba 2,7 roku provozu.

Ohebný kloub rovněž umožňuje aretovat horní polovinu zhruba v rozsahu 45–145 stupňů. Jakmile jej naklopíte více, mechanismus telefon kompletně otevře. Pokud rádi telefonujete s videem, případně natáčíte živé přenosy na YouTube či Instagram, pak budete z Flipu nadšeni. Stačí jej totiž položit na rovný povrch, nastavit displej tak, aby vás přední kamera snímala a máte hotovo. Spodní strana jednoduše funguje jako skvělý stojánek.

Výhodou skládací konstrukce je také to, že v zavřeném stavu (například při pádu) ve většině případů nehrozí poškození vnitřního displeje. Mezi horním a spodním dílem displeje v zavřeném stavu vzniká zhruba 1,5mm mezera, nicméně to v praxi ničemu nevadí. Displej samotný je totiž o něco níže než rámeček, takže i když se do útrob dostanou drobné nečistoty či žmolky z kapsy, poškození panelu nehrozí.

Přesto je dobré mít se na pozoru, aby se mezi plochu při zavírání nedostaly nějaké větší a tvrdší nečistoty, které už by displej mohli poškrábat, nebo v horším případě i poškodit.

Ergonomie a portová výbava

Na ergonomii zařízení jsem si chvíli zvykal, je to zkrátka něco jiného, než jsme zvyklý z běžných smartphonů. Hlavně otevírání zabere trochu víc času. Navíc k němu budete potřebovat obě ruce. Jednou se telefon otevírá dost nemotorně.

Ale nemusíte jej pokaždé zavírat. Flipa jsem zavíral jen při přenášení, ale pokud mi telefon přes den ležel na stole, nechával jsem jej normálně v otevřeném stavu. Přišlo mi to praktičtější. Zkrátka jsem se k němu choval jako k běžnému smartphonu a opravdu jsem ho zavíral jen při nošení v kapse. I když pravdou je, že zaklapávání Flipa je dost návykové :-)

Vespodu se nachází zdířka USB-C ve verzi 3.1 a hlasitý reproduktor naladěný od AKG. Dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti se nachází na pravé straně nad tlačítkem Power. Na stranách se ještě nachází slot na kartu, předěly antén a mikrofony. 3,5mm audio výstup byste hledali marně. Galaxy S10 byl asi posledním vlajkovým Samsungem s tímto konektorem.

Vody se nebojí

Jednou z hlavních novinek Samsungu Galaxy Z Flip 3 je jeho voděodolnost. Ta se hodí nejenom v létě u vody, ale i při dešti nebo náhodném polití. Smartphone splňuje krytí IPX8, takže by měl vydržet v hloubce 1,5 m pod vodou po dobu 30 minut. Je neuvěřitelné, že se to Samsungu u ohebného zařízení podařilo. Do dvou oddělených polovin se voda nedostane. Vniknout může jedině do kloubu, kterému by ale vadit neměla.

Absence této vlastnosti dost možná odrazovala řadu potencionálních zájemců u minulé generace. Ovšem jediné, co tedy stále chybí je odolnost vůči nečistotám. Ty se mohou do mechanismu dostat a dost možná ho i poškodit. Raději se tedy vyhněte prašným prostředím.

Samsung Galaxy Z Flip se u nás prodává ve čtyřech barevných variantách – v námi testované zelené, dále v růžové, elegantní zlaté a v konzervativní černé, která jako jediná má matný povrch. Mě osobně přijde matný povrch sympatičtější, ale ostatní barvy zkrátka více vyniknou, když hází zrcadlové odlesky.

Čtečka otisků prstů na boku a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít čtečku otisků prstů, která se opět schovala do bočního vypínacího tlačítka. Musím říct, že tlačítko je na můj vkus trochu výše. Prvních pár dní jsem ho nahmatával, a to i díky tomu, že je trošku zapuštěné do rámu. Z čelního pohledu tak prakticky není vidět a vy musíte jen odhadovat, kde by asi tak mohlo být.

Kvůli tomu jsem si v systému nastavil tzv. boční panel (lišta s nástroji a rychlými volbami) právě na to místo, kde je umístěné tlačítko. Po pár dnech už jsem měl místo naučené a zvykl jsem si na to. Jistě všechny potěší svou rychlostí. Rozhodně patří k těm nejrychlejším čtečkám. Stačí se jí jen nepatrně dotknout, a to jen na chviličku, a otisk je ihned rozpoznán a telefon odemknut. Zkrátka stačí jen na ni tapnout a je to.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej, zvednout telefon ze stolu nebo jej rozevřít a je odemčeno. Ovšem je nutné brát v potaz, že se jedná o 2D sken, který není tolik bezpečný.

Vnější displej je konečně použitelnější

Na zadní straně vedle dvojice fotoaparátů je opět ukrytý vnější displej. Ten je nově 4x větší než u loňského Flipa a to je přesně to, po čem uživatelé volali. Každý, kdo měl v ruce původní véčko, ví, že vnější displej byl pořádně malý a šlo v podstatě jen o titěrný zobrazovač notifikací.

Letos je to úplně o ničem jiném, i když pravdou je, že záměr je stejný – kontrola notifikací v zavřeném stavu. Výše jsem zmiňoval, že není nutné Flipa pokaždé zavírat, ovšem pokud nechcete, aby vám například na stole zabíral místo, je vhodné jej zaklapnout.

Poté přijde vhod zobrazování informací o datu a čase, kapacitě baterie a notifikacích. Přijaté notifikace se na něm krásně zobrazí – třeba i včetně fotografie osoby, která vám píše. Vnější displej lze aktivovat dvojím poklepáním nebo zmáčknutím zapínacího tlačítka.

Prostředí tak trochu připomíná to, co známe z hodinek Samsung (mimochodem je škoda, že se u něj výrobce více neinspiroval – kdyby měl vnější displej stejné funkce, byla by to paráda). Vlevo od úvodní obrazovky s časem se nachází notifikační část. Zde uvidíte veškerá přijatá oznámení, která si můžete rozkliknout do plného zobrazení. Dále je můžete jednotlivě nebo hromadně mazat, či si otevřením telefonu nechat notifikaci zobrazit v příslušné aplikaci.

Novinkou jsou užitečné pomůcky

Vpravo od úvodní stránky se nacházejí užitečné pomůcky. Jde o nástroje počasí, krokoměr, hudební přehrávač, časovač, budík, záznamník, či kalendář. Věřím, že v budoucnu budou přibývat nástroje i třetích stran. Přes vnější displej lze ovládat i fotoaparát, ale o tom se rozepíši v samostatné kapitole.

Při volání se zobrazí fotografie volajícího, jeho číslo i jméno. Hovor poté můžete vzít nebo odmítnou. Přijetím se aktivuje hlasitý odposlech. Přijmout hovor můžete i otevřením telefonu, zavřením jej poté ukončíte.

Super AMOLED panel má úhlopříčku 1,9 palce a rozlišení činí 260 x 512 pixelů. Jemnost je tedy dostatečná. Vysoký je i jas, ovšem ten je bohužel nutné regulovat manuálně. Potáhnutím prstu shora na úvodní stránce sjede lišta s přepínačem zvukové profilu a regulací jasu. Za dne jsem volil nejvyšší, naopak večer, když jsem šel spát, musel jsem jas snížit na minimum.

Displej při nejnižší intenzitě v noci vůbec neruší. Je ale škoda, že výrobce nepřidal na zadní stranu senzor pro automatickou regulaci. Co se týče bezkontaktních plateb přes Google Pay, je pro částky do 500 Kč možné platit se zavřeným Flipem, avšak je nutné aktivovat vnější displej. Pro platby vyšší než pět set je nutné otevřít Flip a před platbou zadat PIN kód nebo použít čtečku otisků prstů.

Obrovský displej se 120Hz obnovovací frekvencí

Po rozevření telefonu na vás vykoukne velký a hodně protáhlý displej. Jedná se o 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X panel, který zabírá 84,7 % přední plochy. Ano, rámečky jsou tlustší než u běžných smartphonů, ale jsou užší než u minulé generace. Chválím, že jsou symetrické. Plastový rámeček je nepatrně vystouplý, aby lépe chránil zobrazovací panel. Bohužel se díky tomu na displeji více zachytávají nečistoty, které díky vyvýšenému okraji pouhou rukou nesetřete.

Rozlišení je Full HD+ (1080 x 2640), tedy dostatečná jemnost 426 pixelů na palec. Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle (jas na slunci až 900 nitů, krátkodobá maximální svítivost až 1 200 nitů, která je využívaná při přehrávání obsahu v HDR10+).

Displej se může pochlubit i 120Hz obnovovací frekvencí. Adaptivní obnovovací frekvence se mění v závislosti na používání a zobrazovaném obsahu. Já si během testování zapnul ve vývojářských možnostech ukazatel frekvence, abych to vyzkoušel.

Kolik bude stát mimozáruční výměna poškozeného displeje? ohebný vnitřní displej – 9 500 Kč (380 eur)

vnější displej – 2 500 Kč (100 eur) Uvedené ceny jsou orientační (přesné budeme znát zhruba za týden a do recenze je doplníme) a jsou čistě za výměnu poškozeného displeje včetně materiálu, práce a DPH. V ceně však nejsou zahrnuty opravy případných dalších částí telefonu, které se případně poškodily společně s displejem (například kryt…).

Během používání telefonu se mi po většinu času ukazovalo 120 Hz, jen u videa se zobrazovalo 60 Hz. Na 60 Hz se displej ihned přepne, když přestanete po displeji jezdit prstem a dotýkat se ho. Jakmile se jej opět dotknete, naskočí 120 Hz. Při nabíjení je 120Hz frekvence stálá (neklesá).

Duha na displeji při nošení polarizačních brýlí

Na displej je radost se dívat. Díky nové ochranné vrstvě Samsung slibuje, že ohebný panel Galaxy Z Flip 3 je až o 80 procent odolnější než u minulé generace. Ohyb displeje jsem si při používání prakticky nevnímal, pouze prvních pár dní jsem si zvykal na nerovnost při přejíždění prstem.

Bohužel jsem při testování přišel na jednu nepříjemnou vlastnost. Při nasazení slunečních brýlí s polarizačními skly, začne po displeji běhat nepříjemná duha. Toto mi při používání v létě na sluníčku poměrně vadilo. A vadilo mi to i při natáčení a focení recenze, protože jsem nemohl u své kamery použít ND filtr. U levných slunečních brýlí se tento neduh neděje.

Selfie kamerka se schovala do malého kruhového výřezu, který v reálu nijak neruší. V úzkém pruhu nad displejem se schovává výdech telefonního reproduktoru, který se nově používá i jako stereo doplněk k hlavnímu reproduktoru. Reproduktory hrají výtečně a slušná je i basová složka. Díky Dolby Atmos je celý přednes dynamičtější a více prostorový.

Špičková hardwarová výbava

Samsung Galaxy Z Flip 3 pohání výkonný čipset Snapdragon 888 vyráběný 5nm technologií. Tento čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680 a 4x 1,8 GHz Kryo 680) a grafickým akcelerátorem Adreno 660. Operační paměť má 8 GB a vnitřní úložiště nabízí 128GB prostoru, respektive zhruba 25 GB zabírá samotný operační sytém.

Výkon zařízení je perfektní a v klidu zvládne jakoukoliv hru i na 120 FPS. Jen pozor, při vyšší zátěži se telefon v zadní části kolem fotoaparátu trochu zahřívá. Do slotu na boku se bohužel vejde je jedna karta, a to nanoSIM. Rozšířit vnitřní paměť microSD kartou tedy nejde. Ovšem potěší přítomnost eSIM, takže druhé číslo do telefonu dostanete.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 3 Systém: Android 11 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 166 x 72,2 x 6,9 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Díky novému čipsetu se telefon nezalekne žádné bezdrátové sítě, podporovány jsou standardy 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. Nechybí NFC, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) a ani UWB (Ultra Wideband) k vyhledávání ostatních zařízení rodiny Galaxy.

Jednodenní výdrž baterie a 15W nabíjení

Dva uživatelsky nevyjímatelné akumulátory dohromady disponují kapacitou 3 300 mAh, což je stejně jako u prvního Flipa. Popravdě, to není zrovna mnoho, a když vezmeme do úvah, že jsou tu dva displeje, zjistíme, že výdrž je kamenem úrazu. Při běžném pracovním dnu mi smartphone sice vydržel od rána až do večera, ale den jsem končil třeba jen s 10 procenty.

Největšími žrouty energie jsou právě displeje, a to i díky funkci Always on, kterou lze ovšem vypnout. 120Hz obcovací frekvence také silně ovlivňuje výdrž. Pokud Always on deaktivujete a zapnete si 60Hz frekvenci, je možné se s výdrží dostat i na den a půl.

Občas se ale stane, že budete shánět nabíječku i přes den. A i nabíjení nenadchne. Telefon lze nabíjet maximálně 15 Watty, takže plné nabití trvá zhruba hodinu a tři čtvrtě. Je škoda, že smartphone nepodporuje alespoň to rychlejší nabíjení, poté by se dala průměrná výdrž zkousnout.

Nechybí ale ani bezdrátové nabíjení s výkonem až 10 W a ani funkce reverzního dobíjení Wireless PowerShare (4,5 W), díky které ze zad telefonu nabijete jiná zařízení podporující bezdrátové nabíjení Qi/PMA.

Android 11 a skvělá nadstavba One UI 3.1

V telefonu se nachází operační systém Android 11, který je doplněný o nástavbu One UI ve verzi 3.1. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení oproti čistému Androidu. Dle mého názoru se jedná o vůbec nejlepší nadstavbu, která kdy pro Android vznikla.

Samotné prostředí asi není potřeba více rozebírat a hodnotit, zaměřím se tedy na to nejpodstatnější, čímž je režim Flex. Ten byl stvořen právě pro skládací zařízení a umožňuje jim využít jejich potenciálu.

Režim Flex

Tento mód je asi nejvíce použitelný u aplikace fotoaparátu a v galerii. Jeho úlohou je chytře rozdělovat obsah na displeji právě ve stavu, kdy vám smartphone leží na stole a horní polovinu máte částečně „ohnutou“ směrem k vám.

V aplikaci fotoaparátu to funguje tak, že v horní polovině displeje máte hledáček a v té spodní ovládací tlačítka pro focení. Díky ohebné konstrukci telefon skvěle využijete i jako stativ, a to nejen pro focení autoportrétů, ale po přetočení na bok i pro klasické focení.

V galerii se v horní části zobrazují fotky/videa a v té spodní informace o souborech. Ano, není to zas taková bomba a určitě by stálo za to vymyslet i jiné způsoby využití ohebného displeje. Aplikace, které podporují rozdělení obrazovky, je také možné přepnout do režimu Flex. Poté se ve spodní části zobrazují tlačítka pro zobrazení notifikační části, pořízení snímku obrazovky a pro regulaci jasu a zvuku.

A právě rozdělené obrazovky na Flipu hodně využijete. Na jedné polovině si můžete například postit video/hudbu a ve spodní polovině si můžete procházet web nebo sociální sítě. Ohnutí displeje se výborně hodí i pro videokonference, kdy položíte Flip na stůl a pohodlně na sebe namíříte selfie kamerku.

Pouze dva zadní fotoaparáty, teleobjektiv chybí

Smartphony od Samsungu vždy patřily k těm nejlépe fotícím na trhu. Flip 3 má prakticky stejné snímače jako loňský Flip. Narovinu ale říkám, že tato fotosoustava fotí stejně dobře jako letošní modely S21 a S21+. Jediné, co stále schází, je teleobjektiv. Je škoda, že výrobce alespoň nevsadil na hlavní snímač s vyšším rozlišení, ze kterého by poté šly dělat výřezy.

Ovšem Samsung použil klasické 12MPx snímače:

Hlavní 12MPx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu a světelností objektivu f/1.8. Velikost čipu je 1/2,55″, tj. velikost pixelů 1,4 µm. Ohnisková vzdálenost je 27 mm a nechybí fázové ostření s technologií Dual Pixel.

Širokoúhlá kamera s rozlišením 12 MPx, úhlem záběru 123° (ohnisková vzdálenost 13 mm), clonovým číslem f/2.2 a pouze fixním ostřením

Obě čočky kryje ochranné sklo Gorilla Glass DX, což má znamenat vyšší odolnost a nižší míru odlesků.

Aplikace fotoaparátu je klasická. Je možné používat ovládání gesty, je zde plno režimů, včetně oblíbeného Single Take, kdy smartphone natáčí a fotí po dobu cca 10 vteřin – poté vám nabídne sadu upravených krátkých videí a různých snímků. Podporován je také již zmíněný režim Flex.

Skvělé fotky za jakýchkoli podmínek

Za dobrého světla nejde snímkům z hlavního fotoaparátu nic vytknout, jen možná trochu živější podání zelené. Fotografie mají dobrý dynamický rozsah, vysokou míru detailu, perfektní ostrost a nízkou míru šumu. Zde bude každý spokojen. Doplním, že maximální digitální přiblížení je desetinásobné.

Širokáč také fotí dobře, ale za hlavním snímačem ztrácí v míře detailů. Barevně se oba fotoaparáty neodlišují, za což chválím. Dost mě mrzí, že ostření je u širokoúhlé kamerky pouze fixní. Nelze s ním tedy fotit makro snímky jako například u S21 Ultra.

Makro fotografie pořízené hlavním foťákem jsou ale špičkové. Ostření probíhá z docela přijatelné vzdálenosti cca 7 centimetrů. Vyzdvihuji míru detailu i krásný bokeh efekt, i když u větších snímačů je o něco lepší. Povedený bokeh umí ale vykouzlit i portrétní režim.

Focení v noci

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná. Fotky mají poměrně nízkou úroveň šumu, dobrou ostrost i světlost. Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Místo režimu auto je možné zvolit max – maximální délku snímání. Ta může být i více než 10 vteřin. Zde se naplno využije aretace kloubu, protože můžete telefon kamkoliv položit a dosáhnout tak skvělých snímků bez rozmazání. I když je pravdou, že optická stabilizace odvádí také výbornou práci.

Selfie na několik způsobů

Jak jsem již nakousl v úvodu, přední kamerka je umístěna v kruhovém výřezu v horní části displeje. Její rozlišení je 10 MPx, má rychlé PDAF ostření a světelnost objektivu f/2.4 (ohnisko 26 mm, velikost pixelů 1,22 µm). Kvalita pořízených snímků je dostatečná, nicméně v horších světelných podmínkách doporučuji pro focení selfíček využít hlavního fotoaparátu, který má lepší světelnost a větší stabilizovaný čip.

Zde přijde vhod dostatečně velký vnější displej, na kterém si můžete nechat zobrazit náhled. Na všech Samsung telefonech je možné rychle spustit fotoaparát dvojitým stisknutím tlačítka Power. Pokud to provedete v zavřeném stavu, aktivuje se právě vnější displej. Na něm se dokonce tahem prstu můžete přepínat mezi hlavním a širokoúhlým snímačem, stejně tak volit foto, či video.

Je ale dobré vědět, že pokud fotíte selfie hlavními fotoaparáty (přes malý displej), je potřeba si dát pozor na orientaci. Pokud se vidíte v širším záběru, znamená to, že výsledná fotka bude na výšku. Tohle je trochu nepraktické pro pořizování skupinových selfie. Abyste se na fotku všichni vešli, musíte jí pořídit na šířku, což znamená, že vnější displej bude orientován na výšku a vy se v něm tak všichni neuvidíte.

Sympatické ale je, že autoportrét máte možnost automaticky vyfotit ukázáním dlaně. Pokud software detekuje více osob v záběru, automaticky rozšíří úhel záběru. Postřeh mám ještě k natáčení videa. Zde by se hodilo, pokud by například Microsoft Teams uměly zobrazovat náhled na vnějším displeji. Ano, natáčet se při videokonferenci zadním fotoaparátem můžete, a díky aretaci kloubu stačí Flip položit na stůl a naklonit foťák dle potřeby, ale schází právě onen náhled.

Záznam videa

Samsung Galaxy Z Flip 3 umí zaznamenávat video v maximálním rozlišení 4K při 60 snímcích, a to u hlavního i selfie fotoaparátu. Účinnější stabilizace je u 4K při 30 fps, kdy dochází k většímu ořezu. V tomto formátu lze využít i širkokáč, je škoda, že neumí 4K@60.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Během záznamu je možné přepínat mezi fotoaparáty. Nechybí ani záznam super slow-motion videa nebo možnost nahrávat video s podporou HDR10+. Samozřejmě nechybí ani super stabilizátor obrazu nebo režim videa s živým zaostřením, kdy se za snímaným objektem či postavou rozmaže či jinak upraví pozadí (černobílý, glitch či big circle).

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu a povedená stabilizace světelných zdrojů. Výtku mám jen k citlivějším mikrofonům na silný vítr.

Závěrečné hodnocení

Celkově hodnotím Samsung Galaxy Z Flip 3 velmi pozitivně. Je vidět, že už dnes jsou ohebná zařízení na vysoké úrovni a zcela použitelná pro každodenní užití. Kvituji přítomnost voděodolnosti, pevnějšího hliníkového rámu i odolnějších skleněných zad i displeje. Chválím také za větší vnější panel, díky němuž nemusíte pořád otevírat ten hlavní. K tomu mám jedinou výtku, a to nepříjemné duhové odlesky při použití polarizačních brýlí.

Mezi další nedostatky patří průměrná jednodenní výdrž baterie, pouze 15W nabíjení či absence adaptéru v balení. I přesto, že Flip 3 fotí a natáčí vskutku výborně, hodně mi scházel teleobjektiv a automatické ostření u širokoúhlého snímače. Po hardwarové stránce se jedná o skvěle vybavený telefon, kterému prakticky oproti jiným vlajkovým smartphonům nic neschází.

Přečtěte si také – velká recenze Samsungu Galaxy Z Fold 3: ultimátní pracant

Hlavními benefity Flipa jsou jednoznačně kompaktní rozměry na přenášení. Pro otevření na vás ale čeká velký displej, s výborným uživatelským prostředím s mnoha vychytávkami. Komu se tento stylový a originální véčkový smartphone líbí, bude mile potěšen i z ceny, která začíná na 27 tisících Kč.