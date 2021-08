Samsung Galaxy Z Flip 3 by měl konečně dostat rychlejší nabíjení

Když dojde na téma rychlého nabíjení, nemá korejský gigant Samsung příliš mnoho es v rukávu. Korejci nekladou na rychlost nabíjení takový důraz jako někteří konkurenti, což je pro mnohé uživatele hendikep. Nedávno se nicméně objevily spekulace, že Samsung v budoucích vlajkových lodích přeci jen nasadí rychlejší nabíjení.

Informace nicméně hovořila pouze o modelové řadě Galaxy S22. Už příští měsíc se nicméně máme dočkat oficiálního představení ohebného véčka Galaxy Z Flip 3, proto zde panují pochybnosti, jak rychlé nabíjení prémiový ohebný smartphone od Samsungu dostane. Vzhledem k očekávané přítomnosti čipsetu Qualcomm Snapdragon 888 a baterie s kapacitou 3300 mAh by se přímo nabízelo využití alespoň 25W nabíjení.

Jestli se u Galaxy Z Flip 3 rychlejšího nabíjení skutečně dočkáme, na to si budeme muset počkat až do akce Unpacked, kterou Samsung naplánoval na 11. srpna. Dalším lákadlem, kterým by Z Flip 3 měl disponovat, má být voděodolné tělo.