Samsung Galaxy Watch 4 se poodhalují, známe všechny velikosti

Když dojde na uhlídání tajemství, jen málokterá firma si zaslouží uznání. V dnešní době velmi často z různých úniků víme před samotnou konferencí prakticky vše podstatné, takže oficiální představení je už jen formalita. Své by o tom mohl vyprávět třeba Asus, nebo právě Samsung. Tomu nedávno unikly chystané ohebné telefony a informace o sluchátkách Galaxy Buds 2.

S úniky Samsung ale rozhodně nekončí. Na veřejnost se nyní dostaly informace ohledně chystaných chytrých hodinek Galaxy Watch 4. Konkrétně leaker Nils Ahrensmeier zveřejnil na Twitteru dvě varianty a čtyři velikosti příští generace chytrých hodinek od Samsungu, které konečně sjednotí číslování. Samsung pravděpodobně představí dvě varianty Galaxy Watch 4 (42 mm a 46 mm) a dvě varianty Galaxy Watch Active 4 (40 mm a 42 mm). Podle spekulací se chystá Samsung také nasadit větší baterii do 46mm modelu hodinek Galaxy Watch 4.

Představení všech spekulovaných produktů od Samsungu se dočkáme pravděpodobně na konferenci, která se má odehrávat někdy v průběhu července. V souvislosti s hodinkami Galaxy Watch se rovněž spekuluje o nasazení jiného operačního systému, WearOS od Googlu. Osobně mi tyto spekulace nedávají smysl, neboť platforma z dílny Googlu není ve srovnání s Tizenem tak vyspělá, navíc by se tím Samsung vzdal kontroly nad systémem. Pro Google by to nicméně bylo velké vítězství.