Samsung Galaxy S9 a Note 9 dostávají nové prostředí OneUI 2.5

Na začátku září Samsung aktualizoval své smartphony z řad Galaxy S10 a Note 10 na novou verzi prostředí OneUI 2.5, nyní tato nadstavba postupně přistává na o generaci starších modelových řadách Galaxy S9 a Note 9. Základem je stále Android 10, avšak obohacený o spoustu nových funkcí přímo od Samsungu.

OneUI 2.5 pro Galaxy S9 a Note 9

Majitelé předloňských vlajkových Samsungů se mohou těšit na hromadu nových funkcí, např. bezdrátový počítačový mód DeX, fotografický režim Single Take, nové volby rozlišení a obnovovací frekvence v aplikaci Pro Video, podporu samolepek na Always on displeji, zjednodušené sdílení přihlašovacích údajů k Wi-Fi, možnost používat celoobrazovková gesta v launcherech třetích stran apod. Dostupnost aktualizace hlásí majitelé Galaxy S9 i Note 9 ze sousedního Německa, u první modelové řady má firmware označení N960FXXU6FTJ3M u druhé G96xFXXUCFTJ2.

Pro obě modelové řady se jedná o poslední velkou systémovou aktualizaci, nově již budou dostávat pouze bezpečnostní záplaty. U novějších modelových řady Galaxy S10 a Note 10 začal Samsung aplikovat praxi 3 let systémových aktualizací.