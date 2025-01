Samsung Galaxy S25 Slim bude tenká žiletka! Co všechno o něm zatím víme?

Řadu Galaxy S25 budou tvořit minimálně čtyři smartphony

Standardní trojici letos nově doplní tenká varianta Galaxy S25 Slim

Slim verze by se na trh mohla dostat někdy v druhém čtvrtletí letošního roku

Už pozítří Samsung představí nové vlajkové smartphony pro letošní rok. Řada Galaxy S25 bude zpočátku obsahovat „pouze“ tři smartphony – základní Galaxy S25, větší Galaxy S25+ a vrcholný Galaxy S25 Ultra, později by je měla doplnit ještě tenká varianta Galaxy S25 Slim.

Galaxy S25 Slim na trh dorazí později

V minulých dnech Samsungu unikly o modelové řadě Galaxy S25 detailní informace – postupně jsme si tak mohli prohlédnout oficiální tiskové snímky, soupis parametrů i chystané novinky v umělé inteligenci. Ani v jednom z těchto úniků ale nefiguroval model Galaxy S25 Slim, což ale nutně neznamená, že by jej Samsung ve středu nemohl alespoň poodhalit. Podle čínských zdrojů by měl být tento model uveden na trh nejdříve v květnu, možná ještě později.

Okolo chystané tenké varianty se v minulých dnech vyrojila spousta informací, které se nesly zcela nezávisle na únicích zbylých modelů Galaxy S25. Na rozdíl od těchto úniků z oficiálních zdrojů se v případě Galaxy S25 Slim stále pohybujeme v rovině spekulací, byť potvrzených z několika zdrojů. Pravděpodobně největší poprask způsobilo zveřejnění obrázků, ačkoliv se stále jedná o neoficiální rendery založené na znalosti fyzických rozměrů.

Galaxy S25 Slim by měl mít fyzické rozměry 159 × 76 × 6,4 mm – půdorysné rozměry by tak měly víceméně odpovídat modelu Galaxy S25+, hlavní úspora se odehraje v tloušťce. 6,4 mm je skutečně úctyhodná hodnota, byť na spekulovaný iPhone 17 Air to zřejmě stačit nebude – u něj se aktuálně hovoří o pouhých 5,5 milimetrech. Otázkou ovšem je, jak velké kompromisy ve výbavě toto zeštíhlení přinese.

Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM a slušná fotovýbava

V případě Galaxy S25 Slim si již můžeme „odškrtnout“ položku čipset – telefon totiž již zaznamenal benchmark Geekbench, který potvrdil použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite ve spolupráci s 12 GB RAM. Obrazovka telefonu má být plochá, má se jednat o 6,6″ AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Ploché mají být i boky telefonu, na kterých bude zeštíhlení nejvíce patrné.

I přes tenký profil nemá Samsung dělat kompromisy ve fotovýbavě – záda Galaxy S25 Slim mají zdobit tři čočky reprezentující následující fotoaparáty:

200Mpx hlavní (Samsung ISOCELL HP5),

50Mpx širokoúhlý (Samsung ISOCELL JN5),

50Mpx teleobjektiv s 3,5× optickým přiblížením (patrně využívající technologii ALoP).

Tenké tělo = menší výdrž?

Pravděpodobně jediný významný kompromis se odehraje v oblasti akumulátoru, i když ani zde si nemůžeme být jistí. Informátor Digital Chat Station odhaduje kapacitu mezi 3 000–4 000 mAh, ovšem jsou zde i optimistické hlasy, které hovoří o kapacitě 5 000 mAh. Naštěstí dnešní čipsety a displeje jsou již tak úsporné, že by i menší kapacita měla postačit na jednodenní výdrž.

Nejistá je rovněž informace o dostupnosti. Informátor @evleaks nejprve přišel s tím, že Galaxy S25 Slim nebude určen pro americký trh, následně se ale objevil záznam v benchmarku Geekbench prozrazující existenci americké verze nesoucí označení SM-S9370U. Samotný výsledek v benchmarku nijak nezaujal, ovšem věříme, že nízká čísla nezpůsobil přiškrcený procesor, ale předprodukční software.

Předpremiéra už ve středu?

Samsung by mohl na středeční události Galaxy Unpacked věnovat chystanému smartphonu Galaxy S25 Slim alespoň krátkou ukázku, koneckonců loni takto poodhalil svůj připravovaný prsten Galaxy Ring. Na druhou stranu předběžná ukázka chystané tenké novinky by se Korejcům nemusela vyplatit – čekání na Galaxy S25 Slim by totiž mohlo ohrozit prodeje standardní trojice.

