Samsung Galaxy S21 Ultra pohořel v testu DxOMark. Fotí prý hůř než jeho předchůdce

V čele lehce kontroverzního fotožebříčku DxOMark se již nějakou dobu střídají smartphony značek Xiaomi a Huawei, ovšem nedávno představený Samsung Galaxy S21 Ultra hýřil velkými ambicemi nastolit nové pořádky. Papírovou výbavu má víc než slušnou, ovšem realita zjevně zůstala za očekáváním… tedy alespoň podle jejich metodiky.

Nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše – Samsung Galaxy S21 Ultra získal v testu „pouze“ 121 bodů (128 za fotografii, 98 za video), což jej v žebříčku řadí až za 17. místo. Jeho předchůdce Galaxy S20 Ultra přitom stejnou metodikou získal o pět bodů více a aktuálně mu patří 10. místo. Toto hodnocení vzbudilo poměrně velký rozruch na sociálních sítích, zejména u majitelů Galaxy S21 Ultra, kteří by za fotografické schopnosti svého telefonu dali ruku do ohně.

The stupidest person would rather believe in DXO than in his own eyes.

— Ice universe (@UniverseIce) March 2, 2021