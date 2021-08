Samsung Galaxy S21 FE klepe na dveře. Premiéra ještě před novými iPhony?

Samsung před nedávnem odhalil své nové ohýbačky, ovšem jeden důležitý smartphone nám ještě „dluží“. Ne, teď nemluvíme o Galaxy Note 20, tuto řadu korejský gigant pro letošní rok odpískal úplně, řeč je o Galaxy S21 FE.

Chystaný Samsung Galaxy S21 FE má v portfoliu výrobce plnit roli dostupného vlajkového modelu, což je spojení, na které zákazníci slyší. Samsung si to ostatně ověřil u loňského modelu Galaxy S20 FE, který nabídl za rozumné peníze překvapivě hodně muziky. Parametry i tiskové snímky tohoto telefonu už kolují internetem nějakou dobu, ovšem k odhalení se Samsung zatím nemá. Podle nejnovějších informací bychom ale neměli čekat dlouho.

S21 FE

Sept 8

this source is right often, but i can never share those leaks (too risky)this is one of those rare ones that i actually can.

he got it from a Sammy representative like usual,but says that personally he would wait to see🧂

im not 1st but since it comes from Sammy..

— Mauri QHD (@MauriQHD) August 27, 2021