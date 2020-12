Samsung Galaxy S21 dostane nabušený širokoúhlý fotoaparát. Co o něm víme?

Už v půli ledna dojde k odhalení nových vlajkových smartphonů od Samsungu. Řada Galaxy S21 přinese zbrusu nový design zad, zejména pak neobvyklý fotomodul v levém horním rohu. Jeho součástí se u všech tří variant Galaxy S21 stane zbrusu nová širokoúhlá kamerka.

Podle informátora Ice Universe se můžeme těšit na zbrusu nový snímač Sony IMX 563, který má velikost 1/2,55“ a rozlišení 12 Mpx, což znamená fyzickou velikost jednoho pixelu 1,4 mikronu.

Senzor bude překrytý optikou o zorném poli 123°, kamerka tak bude „širokoúhlejší“ než u minulé generace, kde obsáhla úhel 120°. Širokoúhlý fotoaparát také dostane do výbavy duální fázový autofokus, díky kterému by neměla chybět podpora pořizování makrosnímků. Samsung se tak při této činnosti obejde bez dedikovaného makro snímače.

The ultra-wide camera sensors of the Galaxy S21 series are upgraded to IMX 563, with a 123° wide angle (S20 series 120°)

— Ice universe (@UniverseIce) December 13, 2020