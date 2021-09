Samsung Galaxy A73 má lákat na nabušený fotoaparát. Ve hře je 108Mpx senzor

Korejský gigant Samsung představil u loňského modelu Galaxy S20 Ultra zásadní posun ve fotoaparátech díky senzoru s rozlišením 108 Mpx. Ačkoli je tento senzor chloubou nejvybavenějšího smartphonu tradiční konstrukce od korejské společnosti, podle posledních informací se Samsung možná chystá jej zpřístupnit většímu množství uživatelů.

Se žhavou novinkou přišel server The Elec. Podle něj chystá Samsung nasadit rozlišení 108 Mpx do nejvybavenějšího smartphonu řady A, konkrétně do chystaného Galaxy A73. Podle všeho by rovněž tento model měl dostat optickou stabilizaci obrazu, což se shoduje s předchozími úniky informací na toto téma.

Prozatím není jasné, zda má Galaxy A73 dostat stejný 108Mpx senzor jako Galaxy S20 Ultra, či Samsung do nejvybavenějšího „áčka“ přinese pouze vysoké rozlišení. I tak by mělo jít o znatelný nárůst oproti senzoru s rozlišením 64 Mpx, který se nachází v aktuálním Galaxy A72.

Rozlišení 108 Mpx by byla pro řadu A premiéra

Vyšší rozlišení u mobilních fotoaparátů přináší především větší množství detailů u fotografií pořízených za dobrých světelných podmínek, nicméně fotky v plném rozlišení zabírají spoustu místa v paměti a rovněž jejich zpracování telefonem po vyfocení nějakou chvíli trvá.