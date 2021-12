Samsung Galaxy A53 opět se dvěma čipsety. Kdy se dočkáme představení?

Jihokorejský gigant Samsung patří mezi několik málo výrobců, kteří mají na trhu dvě na první pohled totožná zařízení, nicméně v útrobách se liší použitým čipsetem. V Evropě firma ze Soulu u svých vlajkových modelů nejčastěji používá vlastní čipsety Exynos, zatímco v zámoří je častěji osazuje Snapdragony od Qualcommu. A takový Samsung Galaxy S20 FE je na našem trhu dostupný jak ve 4G variantě s Exynosem, tak v 5G verzi se Snapdragonem.

Podle uniklých informací se nyní zdá, že korejská společnost tuto „čipsetovou schizofrenii“ rozšíří také na své telefony spadající do střední třídy. Chystaný Samsung Galaxy A53 dostane údajně různé varianty, které se primárně budou lišit jiným čipsetem. Dle spekulací by verze s označením SM-A536U měla disponovat čipsetem Exynos 1200 a k dispozici by měla být na vybraných trzích, v čele se Spojenými státy.

S jakým čipsetem dorazí Samsung Galaxy A53 do Evropy?

Do Evropy by se pro změnu měla dostat varianta s označením SM-A536B a pro Asii, Afriku a Blízký východ Samsung vyhradil variantu s označením SM-A536E. V těchto případech není jasné, jakými čipsety bude Galaxy A53 osazen, nicméně ve hře je opět jak Qualcomm, tak i Exynos. Samsung Galaxy A53 dorazí pravděpodobně v březnu příštího roku.