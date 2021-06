Samsung chystá na léto dvě velké premiéry. Nejprve dorazí hodinky, poté ohebné telefony

Letošní léto se v mobilním světě ponese v duchu premiér nových zařízení od Samsungu. Korejská firma připravuje spoustu nových produktů, proto bude jejich odhalení rozdělené minimálně do dvou samostatných akcí. Kdy se odehrají?

Google na nedávné vývojářské konferenci I/O odhalil, že Samsung u svých hodinek přesedlá z vlastní platformy Tizen na systém Google Wear. Samsung pořádá 28. června v rámci veletrhu MWC virtuální akci, která se má totiž právě okolo chytrých hodinek, tudíž je premiéra Galaxy Watch 4 více než pravděpodobná.

O tom, že by mohly být hodinky Galaxy Watch 4 představené na začátku prázdnin, svědčí i nový příspěvek informátora Jona Prossera. Podle jeho čerstvých informací mají jít hodinky do prodeje ve čtvrtek 11. srpna, spekulované datum odhalení však Prosser nepotvrdil (ani nevyvrátil).

Samsung se chystá v létě odhalit i další generaci svých ohebných smartphonů. Ani tentokrát Jon Prosser nezná datum odhalení, ovšem podle jeho informací z velmi věrohodných zdrojů by měl být prodej Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3 zahájen 27. srpna. Premiéru tak pravděpodobně můžeme očekávat někdy v polovině letních prázdnin.

Ohýbačkami však letní premiéry Samsungu zdaleka nekončí, spekuluje se ještě o uvedení nové řady smartphonů Galaxy Note 21 a také fanouškovské edice Galaxy S21. Dosud se počítalo s tím, že tyto telefony budou představené společné s chystanými ohýbačkami, ovšem není dostává tento plán drobné trhliny.

Samsung Electronics abruptly halted production of its strategic phone, which was preparing to be released in August. (1/3)

Podle nejnovějších informací má Samsung potíže s dodávkami komponent, kvůli čemuž byla výroba Galaxy S21 FE zastavena. Samsung prý 11. června zrušil objednávky i dalších součástek, takže v tuto chvíli není jisté, kdy a zda bude výroba obnovena.

As far as I know, the sudden shutdown of S21 FE is not due to the chip, but to the fact that some other part cannot be supplied normally, most likely the battery. pic.twitter.com/5BzoBNjLLj

— Ice universe (@UniverseIce) June 13, 2021