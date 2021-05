Samsung mění Tizen za Wear OS. Co to znamená pro současné a budoucí hodinky?

Google se rozhodl pozvednout svoji skomírající hodinkovou platformu Wear OS (nově zkráceno na Wear) na novou úroveň. Nejenže slíbil radikální vylepšení v některých palčivých oblastech, ale hlavně získal silného partnera v podobě Samsungu, který bude na své budoucí hodinky nasazovat právě tento systém. Jaké to bude mít dopady na současné hodinky značky Samsung?

Zůstanou současné modely na Tizenu?

Změna operačního systému se bude týkat pouze hodinek budoucích, ty současné poběží i nadále na operačním systému Tizen a postupně jim bude končit podpora. Tu Samsung slíbil minimálně v délce tří let, tzn. že:

Galaxy Watch budou podporovány ještě alespoň 3 měsíce

Galaxy Watch Active budou podporovány ještě 10 měsíců

Galaxy Watch Active 2 mají garantovanou podporu ještě 16 měsíců

Galaxy Watch 3 budou podporovány ještě 27 měsíců

Je však pravděpodobné, že tyto hodinky budou spíše jen udržované a veškeré zásadní změny se budou odehrávat pouze na platformě Wear.

Otočná luneta na Wear chybět nebude, o Samsung Health přijdete

A jak bude Wear na hodinkách od Samsungu vypadat? Korejský gigant slibuje převedení všech klíčových funkcí na novou platformu, a to včetně možnosti ovládat hodinky otočnou lunetou, využívání dat z pokročilých senzorů nebo využívání úsporných displejů k prodloužení výdrže baterie.

Naopak oželet budete muset službu Samsung Health, která se do Wear nepodívá. Samsung nicméně umožní převedení veškerých dat do nového systému, pravděpodobně do služby Google Fit. Tuto platformu budou využívat i budoucí hodinky značky Fitbit, která rovněž na Wear přechází.

A co ostatní aplikace?

Pochopitelně na budoucích Galaxy Watch nenajdeme ani obchod od Samsungu, který na platformě Wear nahradí obchod Play. Ten však slibuje větší množství aplikací, které budou moci využívat všichni majitelé hodinek libovolných značek.

Mezi nové aplikace bude patřit YouTube Music, která dorazí později v tomto roce. Mezi funkcemi Google slibuje například inteligentní stahování, díky kterému si předplatitelé budou moci užít svoji hudbu i na cestách. Přepracovány také budou aplikace Mapy nebo Google Pay.

Nový Wear bude dostupný i na hodinkách jiných značek

Inovovaná platforma Wear samozřejmě nebude exkluzivní pouze pro Samsung a Fitbit, ale najdeme ji i na budoucích hodinkách ostatních značek, například Mobvoi nebo Fossil. Google dokonce umožní každému výrobci určitou možnost personalizace, takže se i na hodinkách budeme moci setkávat s různými grafickými nadstavbami.

Kdy dostanou novou verzi Wear současné hodinky, je zatím nejisté, Google oznámí „jízdní řád“ aktualizací až poté, co bude nová verze k dispozici.

Aktualizace si bude řídit každý sám

Systém aktualizací platformy Wear bude fungovat stejně jako u Androidu na smartphonech; každý výrobce si bude řídit aktualizační politiku sám. Za update Wear na hodinkách Samsungu tak bude zodpovědný korejský výrobce, nikoliv Google. U některých výrobců si tak na aktualizace budete muset počkat déle než u jiných.