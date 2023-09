Samsung chce zlevnit ohebné smartphony. Výrobu tenkých skel rozdělí mezi více firem

Prodeje ohebných smartphonů značky Samsung každým rokem rostou, byť ve srovnání s konvenční produkcí se stále jedná o výrazně nižší čísla. Od jejich nákupu odrazují zejména dva faktory – nižší odolnost a vyšší cena. S oběma faktory chce Samsung aktivně bojovat.

Podle informátora Revengus učinil Samsung v minulých dnech strategické rozhodnutí – bude odebírat ultra tenká skla pro ohebné displeje od dvou výrobců, přičemž jedním z nich bude společnost Corning. Ta je ve světě smartphonů známá především díky svým odolným sklům Gorilla Glass. Korejci si od této strategie slibují snížení ceny ohebných displejů, což je největší položka v celkových nákladech na výrobu ohebného telefonu – tvoří až 40 procent celkové ceny.

