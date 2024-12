Samsung chce další revoluční produkt! V laboratořích pracují na tajném projektu

Jihokorejský gigant údajně plánuje představení vlastních brýlí pro rozšířenou realitu

K tomu by mělo dojít společně s odhalením vlajkové řady Galaxy S25

V prodeji by se mohly objevit později v příštím roce

V jednu chvíli to vypadalo, že chytré brýle budou v technologickém segmentu „další velkou věcí“. Žhavé želízko v ohni měl tehdy Google, které své Glass aktivně testoval a ukazoval, kudy se bude ubírat budoucnost. Jenže celý projekt nakonec nevyšel a otěže převzaly VR headsety, které jsou svým zaměřením sice někde trochu jinde, na druhou stranu v nich byla pro řadu firem větší vidina zisku, což se víceméně potvrdilo. Chytré brýle ale neřekly poslední slovo, o čemž svědčí nedávný úspěch Ray-Ban Meta, které dokazují, že o AR brýle je přeci jen mezi uživateli zájem.

Představení chytrých brýlí od Samsungu je na dohled

Pozadu podle všeho nechce zůstat ani Samsung. Ačkoli všichni očekáváme oficiální představení řady Galaxy S25, která bude údajně uvedena na trh v lednu 2025, Samsung by mohl mít na akci Galaxy Unpacked připravenou „ještě jednu věc“, protože by mohl pozornost zákazníků a médií využít k představení brýlí Samsung XR. O tom alespoň hovoří zpráva jihokorejské agentury Yonhap, na kterou upozornil uživatel s přezdívkou Jukanlosreve na sociální síti X (dříve Twitter). Ta naznačuje, že by Samsung mohl odhalit fotografii, nebo video prototypu svých AR brýlí právě na akci Galaxy Unpacked začátkem příštího roku.

Produkt by poté měl být uveden na trh přibližně ve třetím čtvrtletí příštího roku, což se shoduje s předchozími spekulacemi. Chytré brýle od Samsungu by měly vážit kolem 50 gramů a na první pohled by se neměly příliš lišit ot běžných slunečních brýlí. Zařízení by údajně mělo být vybaveno platebními funkcemi či rozpoznáváním gest a obličeje pomocí umělé inteligence. Ještě před vydáním se nejspíše chystá představení platformy XR, na které budou tyto brýle pro rozšířenou realitu postavené, k čemuž by mělo dojít již tento měsíc. Samsung na svých brýlích AR a platformě XR spolupracuje s Googlem a Qualcommem.

Je pravděpodobné, že první generace brýlí by mohla být omezena pouze na rozšířenou realitu, zatímco softwarová platforma by mohla zahrnovat podporu i pro smíšenou a virtuální realitu. Spekulace naznačují, že brýle od Samsungu by mohly obsahovat čipovou sadu AR1 společnosti Qualcomm a pomocný čip NXP. Mezi další údajné specifikace patří 12Mpx snímač Sony IMX681 CMOS pro rozpoznávání QR kódů a gest či baterie s kapacitou 155 mAh. Integrovaná AI Google Gemini by mohla pomoci zajistit konkurenceschopnost proti produktům, jako jsou chytré brýle RayBan Meta.