S Pen je chytřejší, než si myslíte. Do Galaxy S23 Ultra jej opačně nezasunete

S Pen do těla Galaxy S23 Ultra nevsunete špatným směrem

Kdyby se vám to omylem přihodilo, poměrně brzo narazíte na odpor

Situace známá majitelům Galaxy Note 5 se již nemůže opakovat

Jedním z důležitých důvodů, proč si pořídit vlajkový model Samsung Galaxy S23 Ultra, je bezesporu dotykové pero S Pen. Na něj celá řada uživatelů nedá dopustit a ačkoli se nutnost používat stylusy z chytrých telefonů vytratila už s příchodem prvního iPhonu v roce 2007, Samsung všem dokázal, že dotykové pero má své využití i dnes. S tím se ovšem pojí i možná obava z nechtěného poškození nejen S Pen, ale především samotného telefonu.

Integrace prostoru pro stylus přímo do těla zařízení totiž vybízí k tomu, že by mohli uživatelé omylem vsunout S Pen špatnou stranou a tím nechtěně Galaxy S23 Ultra poškodit. Naštěstí na to v Soulu mysleli a mechanismus je natolik důmyslný, že při pokusu o vsunutí z opačné strany narazí S Pen v šachtě na odpor, který nepoškodí ani zařízení, ani pero. Uživatelé tak nemusí mít obavy, že by nedopatřením poškodili poměrně drahý přístroj.

Problémy se špatným vsunutím stylusu do šachty měl naposledy Galaxy Note 5, který umožnil majitelům umístit S Pen i opačným směrem, kvůli čemuž se dotykové pero v zařízení zaseklo a muselo být vyjmuto v servise. Tyto doby jsou naštěstí již dávno pryč.