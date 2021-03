Rýsuje se další propadák? Ghost of Tsushima dostane filmovou adaptaci

Filmy podle her zpravidla nedopadají dobře. Ať se podíváte na jakoukoli adaptaci, narazíte maximálně na průměrný film. Medvědí službu žánru udělal především německý režisér Uwe Boll, který vytvořil notnou dávku filmů s videoherní tematikou, jež lze přinejlepším označit za komerční propadáky. Ani plejáda neúspěchů ale neodrazuje další režiséry od pokusů natočit konečně dobrou adaptaci.

Dalším režisérem, který se o to pokusí, je Chad Stahelski, známý jako kormidelník filmů s Johnem Wickem. Ten si pro svůj snímek zvolil předlohu od amerického studia Sucker Punch Ghost of Tsushima. Příběh samurajského bojovníka Jina Sakaie, jenž vede partyzánskou válku na japonském ostrově Cušima proti mongolským nájezdníkům, byl kritiky v loňském roce hodnocen poměrně pozitivně.

První mongolská invaze do Japonska je v rámci popkultury nezmapovaným tématem. Samotná hra si toho je vědoma a oproti historické skutečnosti učinila řadu ústupků. Otázkou je, zda chystaný film ústupky ještě znásobí, či se pokusí o historickou přesnost alespoň v oblasti kostýmů. Samurajové 13. století mají totiž poměrně daleko k samurajům z 19. století, které známe například z filmu Poslední samuraj a který je stereotypem pro japonského válečníka.

Více než jméno režiséra ale o chystaném snímku Ghost of Tsushima bohužel nevíme. Pro Sony, která je vydavatelem herní předlohy, se nicméně nejedná o jediné želízko ve filmovém ohni. V únoru 2022 se můžeme těšit na adaptaci série Uncharted s Tomem Hollandem v hlavní roli a na stříbrné plátno se také chystá Solid Snake ze série Metal Gear Solid v podání Oscara Isaaca.

Společně s HBO připravuje Sony seriál vycházející ze hry The Last of Us, kde se hlavních rolí chopí Pedro Pascal a Bella Ramsey, kteří se už dříve potkali v úspěšném seriálu Hra o trůny.