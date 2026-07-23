Rychlejší čip, přesto pomalejší programy: odhalíme, kam mizí výkon vašeho notebooku

- Část vyššího výkonu spotřebují nové funkce, procesy navíc a složitější rozhraní
- Mediánová mobilní domovská stránka za deset let vyrostla z 845 KB na 2,56 MB
- Sdílený základ aplikací šetří firmám vývoj, ale zvyšuje nároky na procesor a paměť zařízení uživatele
Když pořídíte nový notebook s rychlým SSD, několika výkonnými jádry a pořádnou porcí paměti, čekáte, že drobné prodlevy zůstanou minulostí. Systém rychle naběhne, velké soubory se kopírují svižně a střih videa ve 4K už by měl současný hardware zvládat bez většího dramatu.
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Pak otevřete poštu, firemní chat nebo web s několika odstavci a na okamžik se nic neděje. Někdy zahlédnete točící se kolečko, jindy jen krátké zaváhání po klepnutí na tlačítko. Přitom právě tento zlomek sekundy určuje, jestli zařízení působí pohotově, nebo jako by si muselo všechno nejdřív rozmyslet.
Benchmark změří, kolik práce procesor zvládne. Pro uživatelský zážitek je ale často důležitější latence než hrubý výkon: doba od vašeho povelu k viditelné reakci. Zdržení může vzniknout při spuštění programu, komunikaci se serverem i vykreslení rozhraní.
Současný software přitom často synchronizuje data, ověřuje účet a šifruje komunikaci. Vedle užitečných funkcí přibyly analytické systémy, univerzální knihovny a další vrstvy, které firmám zjednodušují vývoj. Část výkonu se tak spotřebuje ještě dřív, než program ukáže výsledek, na který čekáte.
Textový editor dnes na pozadí řeší víc než jen písmena
Dobře to ukáže Word. Při psaní dokumentu uloženého na OneDrivu nebo SharePointu se na obrazovce mění jen řádky textu, v pozadí se však rozbíhá další práce. AutoSave ukládá změny každých několik sekund a průběžně je posílá do cloudu. Program také vede historii verzí, aby bylo možné vrátit starší podobu dokumentu.
U sdíleného souboru přibude spolupráce v reálném čase. Word musí zobrazit změny ostatních lidí, obnovit aktuální obsah a udržet společnou verzi dokumentu. Microsoft uvádí, že bez AutoSave se cizí úpravy neukážou průběžně a při ručním uložení může následovat sloučení obsahu i úplné stažení aktuálního souboru. Z pohledu uživatele jde pořád o kurzor a pár odstavců. Z pohledu počítače je to editor, cloudový klient, synchronizační nástroj a systém pro spolupráci v jednom.
Web je větší a často se nejprve musí připravit na kliknutí
HTTP Archive uvádí, že mediánová mobilní domovská stránka měla v červenci 2015 přibližně 845 KB. V roce 2025 už šlo o 2,56 MB, na počítači dokonce o 2,86 MB. Běžný mobilní web tak dnes přenáší téměř třikrát více dat než před deseti lety.
Prohlížeč je navíc nemůže jen stáhnout a ukázat. Musí přečíst HTML, vyhodnotit CSS, rozbalit a spustit JavaScript, sestavit stránku a připravit její ovládání. Velká část této práce probíhá na hlavním vlákně stránky, které zároveň zpracovává kliknutí a klepnutí. Když je zaneprázdněné dlouhým skriptem, tlačítko už sice vidíte, ale reakce musí počkat. Chrome výslovně upozorňuje, že zatížené hlavní vlákno může stránce zabránit reagovat na vstup uživatele.
Další práci přidává analytika, reklama nebo ochrana proti podvodům. Google uvádí, že služby třetích stran používá přes 94 procent webů a průměrný web pracuje asi s 21 různými třetími stranami. Některé z měřených skriptů blokovaly hlavní vlákno od 42 milisekund až po 1,6 sekundy. Provozovatel získá hotovou službu a data, prohlížeč návštěvníka ji musí načíst a zpracovat.
Část režie šetří vývoj, jiná chrání data
Firma může udržovat oddělenou verzi pro Windows, macOS a Linux, nebo většinu rozhraní postavit jednou. Electron proto spojuje Chromium a Node.js a dovoluje tvořit desktopové aplikace pomocí webových technologií. Vývojáři sdílejí kód, uživatel někdy kvůli chatu či poznámkám spouští vlastní prohlížečové prostředí a pomocné procesy.
Stejnou logiku ukazuje nový Outlook pro Windows. Vychází z webového Outlooku a rozhraní zobrazuje pomocí WebView2, součásti Edge pro vkládání webového obsahu do aplikací. Společný základ podle Microsoftu umožňuje vydávat některé opravy a funkce v řádu hodin místo dnů či týdnů. Dokumentace WebView2 zároveň upozorňuje, že první spuštění připravuje prohlížečové procesy a diskovou mezipaměť, což může start zpomalit.
Použití frameworku samo o sobě ještě neznamená, že program bude pomalý. Sdílený kód ale umožní jednomu týmu vyvíjet a udržovat verze pro několik systémů, zatímco nároky na paměť a procesor se přesunou do počítače zákazníka. Při tlaku na termín pak nová funkce nebo oprava chyby často dostane přednost před dalším laděním výkonu. Firma vidí v rozpočtu hodiny vývojářů, uživatel vidí hlavně obsazenou paměť a občasné zdržení.
Ne každá vrstva je ovšem zbytečná. Chrome používá sandboxing a izolaci webů, tedy oddělení stránek do samostatných procesů a omezených prostorů. Napadená karta pak nemá volný přístup k ostatním. Chromium u této ochrany uvádí, že při mnoha otevřených kartách se celková spotřeba paměti na počítači zvýší přibližně o 10 až 13 procent, na Androidu o 3 až 5 procent. Vyšší spotřeba v tomto případě přináší bezpečnější oddělení kódu a uživatelských dat.
Ve smartphonu se práce rychle promění v teplo a kratší výdrž
Počítač má obvykle více RAM a vzniklé teplo odvádí ventilátorem. Smartphone má malou baterii, méně paměti a omezené chlazení. Delší zátěž proto znamená vyšší spotřebu a někdy thermal throttling, tedy snížení výkonu kvůli teplotě. Když dojde paměť, systém ukončí aplikaci na pozadí a při návratu ji načte znovu. To, co na počítači poznáte jen podle Správce úloh, se ve smartphonu projeví teplým krytem a rychleji ubývající baterií.
Dokumentace Androidu proto rozlišuje první vykreslený snímek a okamžik, kdy je aplikace skutečně použitelná. Aplikace už může zobrazit první obrazovku, ale platba, vyhledávání nebo seznam zpráv ještě nereagují. Google doporučuje odložit nepotřebné operace a knihovny třetích stran až za první vykreslení. Pro vývojáře je to technický detail, pro uživatele rozdíl mezi rychle otevřenou aplikací a aplikací, která se jen tváří připraveně.
Rychlejší čip často jen vyrovnává rostoucí nároky softwaru
Procesorový čas, paměť a baterie spotřebované na zařízení zákazníka se firmě neobjeví přímo v rozpočtu. Sdílený kód, hotová analytika a univerzální knihovny naopak přinášejí okamžitě viditelnou úsporu. Optimalizace často jen odstraní prodlevu, kterou část zákazníků ani nenahlásí. Rychlejší čipy navíc oddalují okamžik, kdy začnou vysoké nároky programu uživatele výrazně omezovat.
Nové zařízení proto pomůže hlavně tehdy, když je pomalý celý systém, dochází paměť nebo pravidelně upravujete fotografie a video. Jestli se zadrhává jediný web či chat, porovnejte jeho webovou a desktopovou verzi nebo zkuste jiný prohlížeč. O odezvě jediné náročné aplikace často rozhoduje její výrobce více než další generace čipu.