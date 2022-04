Rusové žalují Netflix a požadují mnohamilionové odškodné

V souvislosti s válkou na Ukrajině se z ruského trhu stáhla celá řada firem, a to včetně americké streamovací služby Netflix, která v Rusku ukončila své působení a pozastavila natáčení i distribuci ruských filmů a seriálů. Na Netflix neměl odchod z Ruska příliš velký ekonomický dopad, neboť v rámci Ruské federace měla přibližně 1 milion předplatitelů. Ačkoli se to zdá jako velké číslo, vzhledem k populaci Ruska čítající téměř 150 milionů lidí to až takové terno není. Nyní se zdá, že stažení Netflixu bude mít ještě soudní dohru.

Advokátní kancelář Černyšov, Lukojanov a partneři podala v zastoupení ruských uživatelů Netflixu na americkou společnost žalobu z důvodu unilaterálního rozhodnutí o zastavení poskytování služeb, uvedla ruská agentura RIA Novosti. Skupina bývalých ruských předplatitelů, kteří za služby Netflixu dávali mezi 599–799 rubly (cca 160–215 korun bez DPH) měsíčně, požaduje po firmě kompenzaci ve výši 60 milionů rublů (cca 16 milionů korun), neboť se domnívá, že ukončením dostupnosti služby došlo k porušení jejích práv. Netflix se k celé situaci prozatím nevyjádřil.

Platforma pro streamování filmů a seriálů měla v největší zemi světa potíže už před pár měsíci. Nejprve se v prosinci loňského roku dostala na seznam ruského regulátora Roskomnadzor vlivem překročení hranice 100 tisíc předplatitelů, následně odmítla v únoru přidat do své nabídky 20 ruských televizních kanálů šířící oficiální stanoviska Kremlu, což jí ukládal zákon, jenž vstoupil v platnost 1. března.