Rusové představili novou raketu. Nápadně připomíná Falcon 9

Ruská státní vesmírná agentura ve středu oznámila plán vyvinout novou raketu Amur. Raketa by měla být částečně znovupoužitelná, poháněná metanem a měla by nabídnout velmi nízké ceny za start. A také až podezřele připomíná Falcon 9 od SpaceX.

Amur skutečně bude v mnoha ohledech zmenšeninou Falconu 9. Zatímco Falcon 9 však už několik let úspěšně létá, Amur má poprvé odstartovat v roce 2026.

Výkonný ředitel pro pokročilé projekty a vědu Alexandr Blošenko při představení prohlásil, že by chtěli, aby nová raketa byla spolehlivá tak, jako legendární sovětská puška Kalašnikov. Pokud nicméně projekt bude dokončen, za svou případnou spolehlivost bude vděčit spíše Falconu 9.

Podobnost začíná už nahoře – aerodynamický kryt mírně přesahuje průměr samotné rakety. Zatímco Falcon 9 používá kryt o průměru 5,2 m, Amur má mít kryt asi o metr menší. Podobnost pokračuje i u prvního stupně. Nahoře jsou umístěny pohyblivé plošky, jejichž natáčením se při návratu prvního stupně provádí drobné korekce polohy a stabilizace. Dole pak najdeme vyklápěcí nohy, jejichž konstrukce opět nápadně připomíná Falcon 9.

Rozdíl je nicméně v motorech. Zatímco Falcon 9 jich používá devět, menší Amur si vystačí s pěti motory. Má jít o motory RD-169, jejichž projekt pochází z devadesátých let, ale vývoj ještě nebyl zcela dokončen.

Jak již bylo řečeno, raketa má být částečně znovupoužitelná. Vracet se bude první stupeň, přistávat bude ale pouze na pevnině. Kosmodrom Vostočnyj, z něhož má raketa startovat, totiž leží u Ochotského moře. To je často rozbouřené a počasí v oblasti obecně není moc příznivé, takže by přistávání na lodích bylo obtížné.

Roskomos počítá s tím, že první stupeň bude možné použít desetkrát. To je opět stejný počet startů, s jakým kalkuluje design Falconu 9.

K ruskému plánu se tak na Twitteru vyjádřil i zakladatel SpaceX Elon Musk. Podle něj sice jde o krok správným směrem, nicméně vzhledem k plánovanému roku prvního letu by už podle Muska projektu více slušela plná znovupoužitelnost. Elon také zmínil velikost rakety, která podle něj není dobrou volbou. Trendem je totiž snižovat cenu za tunu dopravenou do vesmíru, což pochopitelně zvládnou lépe velké rakety, jako třeba Starship.

It’s a step in the right direction, but they should really aim for full reusability by 2026. Larger rocket would also make sense for literal economies of scale. Goal should be to minimize cost per useful ton to orbit or it will at best serve a niche market.

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020