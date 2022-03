Rusové nemohou obchodovat s kryptoměnami. Coinbase jim zmrazila peněženky

Online burza Coinbase zablokovala 25 tisíc účtů, které patří ruským osobám a subjektům, na které dopadají sankce. Společnost se tím brání proti tvrzení, že by Rusko mohlo obejít sankce skrze kryptoměny. Burza prozatím nezakáže všem ruským uživatelům přístup ke svým službám, ale jen některým vybraným entitám.

„Někteří Rusové používají kryptoměny jako záchranné lano ve chvíli, kdy hodnota jejich měny padá. Mnozí z nich jsou pravděpodobně proti tomu, co jejich země dělá. Plošný zákaz by ublížil především jim,“ osvětlil generální ředitel Brian Armstrong rozhodnutí nezablokovat svou službu plošně v rámci celé Ruské federace. Blokované adresy představují podle údajů z roku 2021 asi 0,2 % z 11,4 milionů uživatelů Coinbase, kteří provádějí transakce každý měsíc.

