Ruský hacker chtěl data Tesly jako rukojmí, zaměstnanec automobilky jej však přechytračil

Data a know-how jsou pro firmy nesmírně cenné, často jsou tím hlavním bohatstvím, kterým firmy disponuju, a to především v dnešní digitální době. Hodnota automobilky Tesly leží i v množství strojů a továren, jelikož ji však mnozí považují spíše za technologickou společnost, než automobilku, jsou pro ni data neméně důležitá.

V polovině července letošního roku se však hackeři pokusili k těmto informacím dostat. Rusky mluvícímu zaměstnanci Tesly se skrze aplikaci WhatsApp ozval ruský občan Egor Igorevich Kriuchkov, který jej požádal o schůzku. Ta se nakonec odehrála i s několika dalšími kolegy, celá skupina dokonce vyrazila na výlet k jezeru Tahoe. Cizinec však odmítal všechny společné fotografie, nechtěl být ani focen on sám.

Nabídka, která se neodmítá. Anebo odmítá?

Poté, co se skupina vrátila, Kriuchkov chtěl se zaměstnancem Tesly projednat jakýsi „obchod.“ Zaměstnanci nejdříve nabídl půl milionu dolarů (11 milionů Kč), pokud přes flash disk nahraje do firemní sítě malware, který následně hackerům dovolí ochromit interní systém spolu s možností přístupu k datům, dokud Tesla nezaplatí výpalné. Nabídka se posléze zvýšila na 1 milion dolarů (22 milionů Kč), mezitím však zaměstnanec kontaktoval firmu, ta do případu následně zapojila FBI.

Federální úřad pro vyšetřování se následně pokusil z Kriuchkova dostat co nejvíce informací, přičemž vyšlo najevo, že se nejspíše jedná o organizovanou skupinu, která tímto způsobem získala 4,5 milionů dolarů (zhruba 100 milionů Kč) od společnosti CWT Travel.

Rus mezitím zaplatil předběžně 11 tisíc dolarů (242 000 Kč), zbytek slíbil doplatit později. Následně však informoval zaměstnance, že se akce odkládá a pokusil se utéci ze země. Na letišti v Los Angeles jej však dopadla FBI. Kriuchkov nyní čeká ve Spojených Státech na soud.