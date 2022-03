Rusko v pondělí zakáže Instagram. Některé blogerky se z toho hroutí

Západní sociální sítě to mají v Rusku sečtené. Cenzurní úřad Roskomnadzor minulý týden odstřihl ruské uživatele od Facebooku a Twitteru, nyní do seznamu přidává další populární síť – Instagram. Důvodem má být nedávné rozhodnutí mateřské společnosti Meta povolit na svých sítích zveřejňování nenávistných komentářů vůči ruské armádě nebo Vladimiru Putinovi.

Blokování Instagramu v Rusku bude oficiálně zahájeno o pondělní půlnoci – Roskomnadzor dal uživatelům dva dny na uschování jejich fotografií. Podle šéfa Instagramu Adama Mosseriho toto rozhodnutí odřízne 80 milionů Rusů od zbytku světa, neboť přes 80 procent z nich sleduje zahraniční tvůrce.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

