Rozpadne se Nokia? Samsung má zájem o její síťovou infrastrukturu

Samsung jedná s Nokií o odkoupení její síťové infrastruktury

Případná akvizice by měla mít hodnotu okolo 10 miliard dolarů

Pokud by obchod dopadl, stal by se Samsung dvojkou v odvětví

Společnost Nokia je v srdcích mobilních fanoušků stále zakořeněná jako výrobce telefonů, přestože se tomuto odvětví několik let nevěnuje. Logo legendární finské firmy jsme ještě donedávna vídávali na telefonech společnosti HMD Global, ta se ale rozhodla osamostatnit a u svých zařízení již využívá vlastní identitu. Původní Nokia nadále funguje, má poměrně rozkročené portfolio v síťovém byznyse, ovšem podle posledních informací možná brzy dojde k jeho okrajování.

Samsungu má zájem o část Nokie

Podle informací agentury Bloomberg touží Samsung po rozšiřování své síťové infrastruktury, a jednou z cest by údajně mohlo být zakoupení jedné z divizí Nokie. Finská firma je v této oblasti silným hráčem, avšak v posledních letech se jí nedaří držet krok s konkurencí, zejména s firmami Ericsson a Huawei. Okolo Nokie tak začínají kroužit supi, kteří mají zájem o odkoupení části nebo rovnou její celé síťové infrastruktury – ta by měla mít údajně hodnotu okolo 10 miliard dolarů (asi 226 miliard korun).

Pokud by Samsung zmíněnou divizi Nokie koupil, začlenil by ji do svého segmentu Radio Access Network (RAN). Pod jeho hlavičkou vyrábí základnové stanice pro sítě 4G a 5G, čipové sady, rádia a další síťová zařízení, která jsou používána velkými mobilními operátory po celém světě – v USA, Indii, Velké Británii, Japonsku, Kanadě a Německu. V síťové infrastruktuře má korejská firma aktuální globální podíl 6,1 procent, po případné akvizici by toto číslo narostlo na 25,6 procent, čímž by se Samsung stal světovou dvojkou.

Jednání mezi oběma giganty jsou zatím v plenkách, nicméně probíhají – v tuto chvíli se údajně musí Nokia rozhodnout, zda se vůbec chce svojí infrastruktury zbavovat. Pokud by k jejímu prodeji došlo, zůstal by Nokii v portfoliu vývoj síťových technologií, a patrně i provoz cloudových a síťových služeb, pokud by nebyly součástí akvizice.