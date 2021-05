Rozdávání her zdarma stojí nemalé peníze. Kolik za vás Epic platí?

V USA právě probíhá soudní bitva mezi společnostmi Apple a Epic Games, ve které se druhý jmenovaný snaží změnit zavedené pořádky v jablečném obchodě aplikací. Do soudního líčení musely obě znepřátelené strany vyložit na stůl veškeré karty, ze kterých se lze dozvědět velmi zajímavé informace. Například, kolik studio Epic Games platí za rozdávání her zadarmo.

Každý týden lze z obchodu Epic Games stáhnout některou z méně či více populárních her zdarma, ovšem za tyto „dárky“ musí Epic platit tvůrcům her nemalé částky. Obchodní model je jednoduchý – Epic doufá, že rozdáváním her přinutí co nejvíce zákazníků nainstalovat si aplikaci Epic Games Store a sem tam v ní nějaký ten dolar utratit.

Simon Carless z GameDiscoverCo prošel zveřejněné dokumenty a spočítal, že jen za prvních 9 měsíců od začátku utratil Epic za rozdávané hry 11,6 milionů dolarů. Na 1,5 milionu dolarů například přišla kolekce Batman Arkham, kterou si nainstalovalo 6,5 milionů lidí. 613 912 účtů z těchto účtů bylo zcela nových, takže jeden získaný uživatel Epic Games Store přišel na 2,44 dolarů. První bezplatnou hrou v obchodě byla Subnautica; ta Epic přišla na 1,4 milionu dolarů a přinesla mu 804 052 nových uživatelů.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj

— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021