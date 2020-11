Rozborka iPhone 12 mini: kde jsou jeho slabá místa?

Ani nové iPhony neunikly populárnímu webu iFixit, který se jim podíval „pod kapotu“. Zajímavým exemplářem k rozborce je nejmenší model mini, protože v sobě ukrývá výkonné ústrojí iPhonu 12 v mnohem menším těle. Tajemstvím úspěchu je miniaturizace.

U některých komponent není zmenšení až takový problém. Pak jsou ale součástky, u kterých velikost hraje roli a ty mohou zmenšením utrpět. Typickým příkladem je reproduktor. V modelu 12 mini je přirozeně menší reproduktor než u modelu 12, i tak ale podle prvních recenzí zní velmi dobře a při slepém testu většina posluchačů nerozezná rozdíl.

iFixit rozebral americkou i evropskou verzi telefonu a kromě rozdílů v 5G neobjevil žádné další kompromisy na jedné nebo druhé straně. Opravdu v tomto případě jde jen o přítomnost rychlejší mmWave antény, kterou zatím mají pouze modely pro americký trh.

Menší baterie

Obětí menších rozměrů je již tradičně především baterie. Ačkoliv se Applu podařilo do modelu mini vměstnat větší baterii (8,57 Wh), než má letošní model iPhone SE (6,96 Wh), kapacita je s modelem 12 (10,78 Wh) těžko srovnatelná. Navíc nezapomínejme, že některé komponenty nových iPhonů jsou hodně hladové.

Hlavním nedostatkem menšího iPhonu je tedy jednoznačně baterie. Fyziku nelze ošálit a menší článek zákonitě nemůže mít kýženou kapacitu. Pokud by i přesto vyšlo najevo, že menší baterie v modelu mini zvládne stejnou výdrž jako u většího iPhonu 12, vzbudilo by to jisté dohady ohledně efektivity baterie u modelu 12.

Stejné foťáky

Zákonům fyziky podléhá i fotografická výbava v podobě objektivů a fotografických senzorů. V tomto případě ale Apple nechtěl šetřit prostor ani peníze a do menšího modelu implementoval stejný fotoaparát, který má větší „dvanáctka“. Patrně právě tohle je také důvod, proč je v menším modelu také menší baterie.

Hardwarové parametry iPhone 12 mini Systém: iOS 14 Rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm , Hmotnost: 135 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,4", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.6", 4K video; SL 3D, (hloubkový/biometrický sensor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2227 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Ačkoliv jsou fotoaparáty stejné, u modelu mini bude možná mnohem jednodušší výměna. Právě složitost výměny spolu s postupným tlačením servisů do použití speciálních servisních nástrojů právě pro výměnu baterie, displejů nebo foťáků byla v poslední době hojně kritizována.

Přestože zatím není jasné, zdali je složitá výměna fotoaparátu u iPhonu 12 záměr nebo pouze nedokonalé technické řešení, můžeme být rádi, že menší model se tohoto neduhu zbavil.

Celkově lze pochválit, že ačkoliv je model 12 mini o kus menší než model 12, jeho servis bude paradoxně jednodušší. iFixit nejmenší iPhone ohodnotil 6 body z 10, přičemž chválil také modulární design, který usnadňuje právě opravy. Nevýhody sdílí celá modelová řada 12 podobné: speciální hlavy šroubů, prvky zajišťující voděodolnost a skleněná záda, která nejsou samostatně vyměnitelná.