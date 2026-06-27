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Rok bezpečného života navíc. Microsoft nečekaně prodloužil podporu Windows 10

Jakub Karásek
Jakub Karásek 27. 6. 18:00
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Operační systém Windows 10

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  • Microsoft dává počítačům s Windows 10 další bezpečný rok života
  • Firma z Cupertina prodloužila již prodlouženou podporu do března roku 2027
  • Majitelé starších počítačů tak nutně nemusí v paměťové krizi shánět nový hardware

Loni v říjnu skončila rozšířená fáze podpory systému Windows 10, což tento systém odřízlo od standardních bezpečnostních aktualizací a záplat. Tato situace se stala nepříjemnou především pro ty uživatele, jejichž počítače nesplňují minimální hardwarové požadavky Windows 11, a proto zůstávají u staršího a zranitelnějšího systému.

Microsoft nečekaně prodlužuje podporu Windows 10

Jelikož v době ukončení podpory byly „desítky“ stále nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě, nabídl Microsoft běžným uživatelům rok bezpečnostních záplat navíc. Většina světa musela pro jejich získání splnit vybrané podmínky, uživatelům v EU stačilo přihlásit se do Windows 10 účtem Microsoft.

Windows 10 logo

Fáze dodatečné podpory měla původně skončil letos v říjnu, ale protože podíl Windows 10 stále klesá velmi pomalu, přichází Microsoft s nečekaným tahem – prodlužuje bezplatnou podporu Windows 10 o další rok. Microsoft tuto novinku oznámil velmi nenápadně, pouze v oficiálním příspěvku o rozšířené podpoře změnil koncové datum. Zatímco donedávna v tomto textu „svítilo“ datum 13. října 2026, nově Microsoft uvádí 12. říjen 2027.

Podmínky programu se zdá se nijak nemění – rozšířenou podporu lze v zemích EU získat zdarma spárováním systému s účtem Microsoft. V ostatních zemích jsou vyžadovány další dodatečné kroky – zapnutí synchronizace nastavení systému na OneDrive, uplatnění tisíce bodů v Microsoft Rewards, anebo zaplacení jednorázového poplatku ve výši 30 USD (asi 800 korun).



Operační systém Windows 10



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Dnes končí klasická podpora Windows 10. Jak ji bezplatně prodloužit o další rok?

Windows 10 byly do června loňského roku nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě, a ještě několik měsíců poté statečně držely s jedenáctkami krok. Na začátku letošního roku ale začal podíl desítek prudce klesat, podle agentury StatCounter mu dnes patří podíl 26 procent mezi všemi verzemi Windows.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Pokud tedy stále ještě Windows 10 na svých počítačích provozujete, můžete si oddechnout – přechod na jiný (podporovaný) systém, popř. nákup nového hardwaru můžete odložit až na příští rok. V současné době, kdy počítače kvůli drahým pamětem dramaticky zdražují, se bezesporu jedná o dobrou zprávu.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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