Rok bezpečného života navíc. Microsoft nečekaně prodloužil podporu Windows 10

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Microsoft dává počítačům s Windows 10 další bezpečný rok života
- Firma z Cupertina prodloužila již prodlouženou podporu do března roku 2027
- Majitelé starších počítačů tak nutně nemusí v paměťové krizi shánět nový hardware
Loni v říjnu skončila rozšířená fáze podpory systému Windows 10, což tento systém odřízlo od standardních bezpečnostních aktualizací a záplat. Tato situace se stala nepříjemnou především pro ty uživatele, jejichž počítače nesplňují minimální hardwarové požadavky Windows 11, a proto zůstávají u staršího a zranitelnějšího systému.
Microsoft nečekaně prodlužuje podporu Windows 10
Jelikož v době ukončení podpory byly „desítky“ stále nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě, nabídl Microsoft běžným uživatelům rok bezpečnostních záplat navíc. Většina světa musela pro jejich získání splnit vybrané podmínky, uživatelům v EU stačilo přihlásit se do Windows 10 účtem Microsoft.
Fáze dodatečné podpory měla původně skončil letos v říjnu, ale protože podíl Windows 10 stále klesá velmi pomalu, přichází Microsoft s nečekaným tahem – prodlužuje bezplatnou podporu Windows 10 o další rok. Microsoft tuto novinku oznámil velmi nenápadně, pouze v oficiálním příspěvku o rozšířené podpoře změnil koncové datum. Zatímco donedávna v tomto textu „svítilo“ datum 13. října 2026, nově Microsoft uvádí 12. říjen 2027.
Podmínky programu se zdá se nijak nemění – rozšířenou podporu lze v zemích EU získat zdarma spárováním systému s účtem Microsoft. V ostatních zemích jsou vyžadovány další dodatečné kroky – zapnutí synchronizace nastavení systému na OneDrive, uplatnění tisíce bodů v Microsoft Rewards, anebo zaplacení jednorázového poplatku ve výši 30 USD (asi 800 korun).
Windows 10 byly do června loňského roku nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě, a ještě několik měsíců poté statečně držely s jedenáctkami krok. Na začátku letošního roku ale začal podíl desítek prudce klesat, podle agentury StatCounter mu dnes patří podíl 26 procent mezi všemi verzemi Windows.
Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share
Pokud tedy stále ještě Windows 10 na svých počítačích provozujete, můžete si oddechnout – přechod na jiný (podporovaný) systém, popř. nákup nového hardwaru můžete odložit až na příští rok. V současné době, kdy počítače kvůli drahým pamětem dramaticky zdražují, se bezesporu jedná o dobrou zprávu.