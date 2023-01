Rok 2023 v podání Applu: čeká nás záplava novinek v čele s AR/VR soupravou

Apple na letošní rok chystá spoustu nových produktů

Hlavní slovo budou mít AR/VR brýle a vyšší varianty čipsetu Apple M2

iPady a AirPods mají být odsunuté na druhou kolej

Je tu rok 2023, ve kterém se bezpochyby dočkáme spousty zajímavých smartphonů, tabletů, počítačů a všemožného příslušenství. Dá se předpokládat, že mnoho výrobců pouze představí další generace stávajících zařízení, ale dočkat bychom se mohli i zbrusu nových produktů. V případě Applu očekáváme od každého trochu. Na co všechno se můžeme těšit, pokud se vyplní spekulace?

Jarní keynote

Zřejmě už v březnu nebo dubnu by se měla uskutečnit první letošní jablečná tiskovka, která by měla být překvapivě bohatá na nový hardware. Podle spolehlivých informátorů, jako jsou Ming-Chi Kuo, Mark Gurman nebo Ross Young, pravděpodobně dorazí následující:

14″ a 16″ MacBook Pro s čipsety Apple M2 Pro a M2 Max

Mac mini s procesory Apple M2 a M2 Pro

Mac Pro s čipem M2 Ultra

27″ monitor s mini-LED zobrazovačem

nový HomePod

Jarní keynote by se měla točit zejména okolo nových procesorů M2 Pro, M2 Max a M2 Ultra, které Apple nasadí hned do několika počítačů. Všechny uvedené stroje si pravděpodobně zachovají svůj stávající design, pouze uvnitř dojde k výměně střev za novější. To má platit i v případě Macu Pro, který je vůbec posledním počítačem v nabídce Applu, který ještě nepřesedlal z procesorů Intel na křemíkové řešení z Cupertina.

Podle Marka Gurmana bude nový Mac Pro vypadat identicky jako ten současný, avšak s tou výjimkou, že uvnitř bude tikat čipset M2 Ultra. Proč ale Apple bude chtít zrecyklovat obří tělo Macu Pro, když Apple M1 Ultra se vešel do výrazně kompaktnějšího Macu Studio? Důvodem má být rozšiřitelnost. Operační paměť sice prý navýšit nepůjde, neboť je součástí samotného čipsetu, ale ostatní komponenty by měly být vyměnitelné a doplnitelné – disky, grafické akcelerátory, koprocesory nebo síťové karty. Pravděpodobně však půjde o proprietární doplňky.

Podle dřívějších zjištění prý Apple pracoval na extrémní konfiguraci čipsetu M2 se 48 procesorovými a 152 grafickými jádry, avšak tento projekt kvůli vysokým nákladům uložil k ledu.

Společně s novými počítači Apple plánuje i odhalení nového monitoru, který má stát někde na pomezí mezi současnými Apple Studio Display a Pro Display XDR. Displej má obsahovat 27″ mini-LED panel s podporou funkce ProMotion, tedy se zvýšenou obnovovací frekvencí. Cena by se měla pohybovat okolo 1 599 USD (asi 43 tisíc korun s DPH).

Vývojářská konference WWDC

Další akcí pořádanou Applem bude tradiční vývojářská konference WWDC, která obvykle připadá na červen. Ta se obvykle točí okolo jablečných operačních systémů, přičemž letos by se jejich nabídka měla rozšířit – kromě nových verzí iOS, iPadOS, macOS atd. bychom se měli dočkat uvedení nové platformy xrOS pro dlouze spekulovanou AR/VR soupravu. Samotný hardware by měl být dostupný až na podzim, avšak ještě předtím by měli vývojáři dostat do rukou nástroje, s jejichž pomocí by pro jablečné „brýle“ vytvořili první aplikace a hry. Některá velká studia prý mají k vývojářským nástrojům přístup již nyní.

Vývoj xrOS podle Gurmana trochu ubírá pozornosti ostatním systémům, a proto mají být příští systémy iOS 17 (kódové označení Down) nebo macOS 14 (kódové označení Sunburst) na novinky chudší než v minulých letech.

A přinese letošní vývojářská konference nějaký nový hardware? Mohla by. Spekuluje se například o zbrusu novém MacBooku Air s 15,5 palci. Podle informátora Rosse Younga má být jeho sériová výroba zahájena v prvním kvartále letošního roku, tudíž se představení na WWDC přímo nabízí. Nebo to Apple stihne ještě dříve?

Klasické září

V září Apple klasicky představí nové iPhony. Pravděpodobně se dočkáme nástupců všech loňských modelů, ačkoliv s drobnou změnou v názvu toho nejvybavenějšího:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Ultra

Kromě těchto telefonů by Apple měl odhalit devátou generaci Apple Watch, která by se měla po několika letech dočkat nového čipsetu. Spekuluje se i o druhé generaci sluchátek AirPods Max.

Těsně před Vánoci

Loni si Apple vystačil pouze s jednou podzimní keynote, letos bychom se mohli dočkat hned dvou. Na té pozdější by mohly být představené následující produkty:

iMac s procesorem Apple M3

iMac Pro s mini-LED displejem a procesory M3 Pro a M3 Max

sedmá generace iPadu mini

U těchto produktů máme jisté pochybnosti. Předně se nám nezdá, že by měl Apple letos na jaře představit procesory Apple M2 Pro a M2 Max, aby pak na podzim uvedl jejich nástupce.

Co letos Apple neplánuje?

Podle výše uvedených spekulací by nás mohl čekat bohatý jablečný rok, ovšem některé produkty se údajně letos žádného vylepšení nedočkají. Mark Gurman například nepočítá s žádnými novými iPady, tedy kromě zmíněné sedmé generace iPadu mini. I ta by ale nakonec mohla dorazit až na jaře roku 2024 společně s 11″ a 13″ iPady Pro s OLED displeji. V průběhu letošního roku přichází maximálně v úvahu lehký upgrade základního iPadu a iPadu Air, ale žádné velké novinky očekávat nemáme.

Žádné velké změny se prý neodehrají ani u kapesních sluchátek AirPods, maximálně se dočkáme jiných barevných variant. Velké změny nemáme očekávat ani od Apple TV.