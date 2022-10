Kdy dorazí nový Mac Pro a jakou dostane výbavu?

Když Apple před dvěma roky oznámil přechod z procesorů Intel na vlastní počítačové čipsety, přislíbil, že kompletní transformace proběhne v horizontu dvou let. Dva roky utekly jako voda a firma z Cupertina převedla na novou platformu prakticky celé své počítačové portfolio. Zůstává pouze jedna jediná výjimka – profesionální desktop Mac Pro.

Nejnovější generace (ta s designem struhadla na sýr) byla představena v červnu roku 2019, jejího nástupce jsme očekávali letos na podzim. Nyní se ale jako pravděpodobnější jeví jaro příštího roku.

Nový Mac Pro by měly pohánět nové čipové sady z rodiny Apple M2. Ta je zatím pouze jednočlenná, ovšem již brzy by měly k základnímu Apple M2 přibýt výkonnější varianty M2 Pro a M2 Max. Mark Gurman ze serveru Bloomberg odhaduje, že výkonnější Apple M2 Max dostane do výbavy až 12 procesorových jader (8 výkonných a 4 efektivní), 38jádrový grafický čip a podporu až 64 GB sdílené paměti.

SoC chystaný pro Mac Pro by měl jít ještě dál, Gurman hovoří o konfiguracích s 24 nebo 48 procesorovými jádry, 76 až 152 grafickými jádry a až 256 GB sdílené operační paměti. Nutno podotknout, že minimálně v oblasti RAM se jedná o znatelný krok zpět, neboť současný Mac Pro dovoluje kapacitu až 1,5 TB. Jak se budou čipsety pro Mac Pro jmenovat, je v tuto chvíli neznámé, spekuluje se například o Apple M2 Ultra nebo M2 Extreme.

Pokud si na základě dostupných informací vytvoříme „jízdní řád“ uvádění příštích jablečných počítačů, vyjde nám následující: