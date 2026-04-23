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Rodina si myslela, že zemřela. 91letá důchodkyně nebrala telefon, protože hrála videohry

Marek Bartík
Marek Bartík 23. 4. 9:00
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Gamer Grandma Midjourney
  • Rodinní příslušníci z města Westlake v Ohiu se strachovali o život 91leté stařenky
  • Důchodkyně přestala brát telefon, její zdravotní stav proto vyrazili zkontrolovat policisté
  • Když vstoupili do její ložnice, čekalo na ně pořádné překvapení – žena byla zaneprázdněná hraním videoher

Zmeškané hovory a sílící obavy rodinných příslušníků. Tak by se dal popsat začátek případu, kterým se zabývali policisté ve městě Westlake v americkém státě Ohio. Na strážce zákona se obrátila rodina 91leté ženy, která zničehonic přestala reagovat na jejich telefonáty. Policisté se proto vydali důchodkyni zkontrolovat. V domě, do kterého vstoupili v noci 9. dubna, na ně však čekalo pořádné překvapení.

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Služba, která zachraňuje životy

Žena se účastní programu s názvem Are You Okay. Jedná se o bezplatnou telefonickou službu pro seniory a další vybrané obyvatele, kterou provozují místní policisté ve spolupráci s pracovníky komunitního centra. Účastníci dostávají denní telefonát, jehož cílem je ověřit jejich zdravotní stav.

„Je to opravdu skvělá služba, která v minulosti zachránila životy,“ uvedl policejní kapitán Jerry Vogel. Na začátku roku policisté díky programu pomohli ženě, která doma upadla a nemohla vstát.

Překonat rekord…

Stařence z aktuálního případu se však policisté vůbec nemohli dovolat. „Všichni byli trochu znepokojení, když přestala brát telefon,“ popsal Vogel. Nepříjemná situace ale naštěstí měla dobrý, byť poněkud překvapivý konec. Policisté našli ženu v pořádku v jejím pokoji, kde se neúnavně snažila překonat nejvyšší skóre v oblíbené videohře. Do hry byla ponořená natolik, že si zvonícího telefonu vůbec nevšimla.



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„Ukázalo se, že je všechno v pořádku. Všichni se tomu dobře zasmáli,“ uzavřel Vogel. „Jsme uvnitř, paní hraje videohry ve svém pokoji,“ zaznívá z vysílačky zasahujícího policisty, který přijel ženu zkontrolovat. Na internetu se totiž objevil záznam z části zásahu. Celé video však policisté zveřejnit nechtějí, aby ochránili ženinu identitu.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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