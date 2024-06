Řinčení mečů a řemdihů! Stahujte zdarma parádní středověkou řežbu Chivalry 2

Epic Store Games rozdává parádní středověkou akční hru Chivalry 2

Akce platí do 6. června, poté se v nabídce objeví tahová strategie Marvel Midnight Suns

Epic Games Store v rámci velkého letního výprodeje pokračuje v rozdávání atraktivních her zdarma. Předposlední titul, který si můžete bezplatně přidat do virtuální knihovničky, by mohl potěšit zejména příznivce středověkých bitev, byť jedním dechem dodáváme, že realistické pojetí v tomto případě příliš nečekejte. Do čtvrtka 6. června je totiž k dispozici povedená multiplayerová řežba Chivalry 2, ve které se až v 64 hráčích pustíte do obléhání hradů či drancování vesnic za zvuku řinčících mečů a svištících šípů.

Středověké bitvy pro 64 hráčů

Druhý díl povedené středověké akce vyšel už v polovině roku 2021, ale dodnes si udržuj početnou komunitu hráčů, takže s připojením do dostatečně zaplněného lobby by neměl být problém. Navíc lze očekávat, že v těchto i následujících dnech servery zaplaví zvědavci, kteří se ke hře dostali právě prostřednictvím nadílky od Epicu. Zaujmout by je mohl například vylepšený režim týmových úkolů, ve kterém se při obléhání hradů či dobývání nepřátelských území bez pomoci ostatních hráčů neobejdou.

Stejně jako v případě prvního dílu stojí za vývojem lidé z Torn Banner Studios, přičemž s vydáním jim tentokrát pomohla společnost Tripwire Interactive (série Killing Floor a Red Orchestra). Hra si vysloužila pochvalu zejména za intenzivní boj zblízka, masivní bitvy a černý humor. Pokud hledáte rychlou, takticky nepříliš náročnou a místy chaotickou akční zábavu, rozhodně byste druhému Chivalry měli dát šanci.

Na závěr Marvel Midnight Suns

Důvěryhodný informátor, který si říká billbill-kun, navíc na sociální síti X prozradil identitu i poslední hry zdarma. Půjde o povedenou tahovou strategii Marvel Midnight Suns od tvůrců Civilizace, obohacenou o sbírání kartiček superhrdinů. Epic Store však s rozdáváním nekončí, s týdenní frekvencí v něm bude pokračovat i nadále. Názvy her bude opět zveřejňovat s předstihem a zpravidla půjde o menší či starší tituly.