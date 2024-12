Řidič autobusu nebo rytíř Jedi? Epic rozdává nejen parádní Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Epic Games Store neúnavně pokračuje v rozdávání počítačových her zdarma

Aktuálně si můžete aktivovat povedené galaktické dobrodružství Lego Star Wars: The Skywalker Saga či Bus Simulator 21

S aktivací ale raději příliš neotálejte – nabídka platí pouze do 12. prosince

Tak jako každý týden také tentokrát přichází Epic Games Store s novou dávkou počítačových her, které si můžete aktivovat zcela zdarma. Už nyní si můžete do vaší digitální knihovničky přidat parádní dobrodružnou hru pro malé i velké s výmluvným názvem Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Jde o videoherní adaptaci všech devíti filmů, které dohromady tvoří ságu rodiny Skywalkerů. Druhý titul v nabídce pak jistě potěší zejména příznivce dopravních simulátorů – k dispozici je totiž také Bus Simulator 21. Pospěšte si však, nabídka platí pouze do 12. prosince.

Kostičky a světelné meče

Lego Star Wars: The Skywalker Saga z roku 2022 je zatím poslední hrou známého vývojářského studia Traveller’s Tales, které má s licencovanými hrami pod hlavičkou Lega bohatou zkušenost. Stačí vzpomenout například na populární série Lego Batman či Harry Potter. The Skywalker Saga nicméně patří k nejúspěšnějším počinům studia, o čemž svědčí nejen velký zájem hráčů, ale také souhrnné hodnocení kolem 80 % (Metacritic).

Příznivé recenze si hra vysloužila zejména za design úrovní, povedené grafické zpracování či všudypřítomný humor. Bezprostředně po vydání se však hra potýkala s poměrně rozsáhlými technickými problémy, z nichž mnohé bohužel přetrvávají dodnes, budeme-li věřit stížnostem hráčů napříč internetem.

Jak chutná denní chléb řidiče autobusu?

Názvem neklame ani Bus Simulator 21, který nabízí přesně to, co byste od něj nejspíš čekali, tedy propracovanou simulaci řidiče autobusu. Příznivci virtuálního řízení jistě ocení poměrně široký vozový park, který čítá 30 licencovaných autobusů od značek jako Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Iveco či Setra. Vůbec poprvé v sérii navíc hráči usednou do elektrických autobusů nebo ikonického doubledeckeru. To vše ve smyšleném moderním městě s názvem Angel Shores, které bylo vytvořeno podle oblasti San Francisco Bay Area.