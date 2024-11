Andor: nejoblíbenější Star Wars seriál se naposledy vrací! Víme, kdy vyjde 2. řada

Seriál z prostředí světa Star Wars jménem Andor má stanovené datum vydání druhé řady

Disney zároveň uvedlo, že půjde o poslední sérii

Dočkáme se už v dubnu příštího roku

Filmový a seriálový svět Star Wars se za poslední léta pořádně rozrostl, především pak od doby, kdy značku převzalo Disney. Co se týče kvality různých projektů už je situace poněkud vlažnější, nicméně některé z nich se velmi povedly, což oceňují nejen kritici, ale také fanoušci. Mezi ně bezpochyby patří seriál Andor, který mapuje cestu Cassiana Andora, hrdiny povstání proti Impériu, kterého ztvárnil Diego Luna.

Cassian Andor se vrátí už příští rok

Seriál si získal obdiv fanouškovské základny nejen pro svůj poutavý příběh, skvěle napsané dialogy či propracované prostředí, ale také pro své netypicky drsné zasazení, které se vymyká z běžných zpracování děl z univerza Hvězdných válek. Andor totiž není typickým hrdinou v zářivé zbroji, ale bývalým podvodníkem a lumpem, který se k povstání nepřidal kvůli honosné myšlence boji proti tyranii, ale z pragmatického důvodu, aby si zachránil vlastní krk. Vzhledem k tomu, že jeho příběh má jasně daný závěr v podobě filmu Rogue One, nemají tvůrci příliš mnoho prostoru pro zpracování všech jeho dobrodružství.

Z toho důvodu bude druhá řada zároveň poslední, což jako fanoušek musím ocenit – v době, kdy seriály ždímají své náměty na maximum, aby vydělaly co nejvíce peněz je příjemné, že takto kvalitní počin si chce zachovat vysokou úroveň a skončí dříve, než vyčerpá všechny své nápady. Dvanáctidílná série bude rozdělena do bloků po třech epizodách, z nichž každá bude pokrývat třídenní události odehrávající se v období čtyř let, jak uvádí server TheWrap. Rozdělení bude tedy podobné, jako v případě první série. A kdy se tedy dočkáme? Už příští rok, konkrétně 22. dubna 2025 a to opět na streamovací platformě Disney+.