Revoluce v automobilovém průmyslu? 3D tisk by mohl radikálně snížit ceny aut

Kanadská firma experimentuje s využitím 3D tisku při výrobě automobilů

Prototyp elektromobilu Project Arrow má šasi kompletně vytištěné na 3D tiskárně

Do ostré produkce by se vozidlo mohlo dostat v několika příštích letech

Automobilový průmysl je pro řadu zemí, včetně té naší, naprosto stěžejní součástí ekonomiky. I když automobilky vytvářejí celou řadu pracovních míst, už od samotného počátku je toto odvětví jedním z pionýrů automatizace a snižování podílu lidské práce na výrobě. Kanadská společnost Xaba nyní odhalila svůj Project Arrow, který by mohl radikálně změnit způsob, jakým jsou auta vyráběna, a mohl by mít velký dopad na jejich cenu a dostupnost.

Za Project Arrow se ukrývá elektromobil, jehož šasi je kompletně vytisknuto na 3D tiskárně. Aktuálně je k výrobě zásadní části konstrukce zapotřebí speciálních strojů, které řežou, ohýbají a svařují kusy kovu do požadovaného tvaru, což je nejen nákladné, ale také nepříliš časově efektivní. Zároveň tento způsob omezuje možnosti konstruktérů, například při implementaci dutých částí, které jsou mnohem nákladnější na výrobu.

S pomocí 3D tisku ovšem odpadá většina nákladů, neboť moderní 3D tiskárny mohou vyrábět požadované komponenty nejen z pryskyřice či betonu, ale také z kovu. Ačkoli s 3D tiskem experimentuje celá řada automobilek, Xaba momentálně posunula tyto snahy na úplně novou úroveň. Pokud by se ukázalo tisknutí šasi na 3D tiskárnách nejen jako efektivní, ale také udržitelná alternativa k současnému způsobu, mohlo by to způsobit cenovou revoluci v automobilovém průmyslu.