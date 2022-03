Remasterovaná trilogie GTA dostala obří aktualizaci. Řeší bugy na všech platformách

Když Rockstar Games vydali remaster prvních tří trojrozměrných dílů série Grand Theft Auto, snesla se na ně pořádná dávka kritiky. Tento videoherní hegemon, který je znám až obsesivním přístupem ke svým titulům, totiž vypustil do světa přinejlepším průměrný produkt, na který nejen jeho fanoušci nebyli připraveni. Po vlně negativních reakcí se společnost oficiálně omluvila, vrátila do prodeje původní verze her a spolu s Grove Street Games, kteří mají remaster na svědomí, začala pilně pracovat na nápravě.

Koupě zmodernizované trilogie GTA se už nemusíte bát

Na vyladění remasterované trilogie se ani čtvrt roku od vydání nepřestalo pracovat, o čemž svědčí nejnovější aktualizace, která upravuje fungování a stabilitu napříč všemi platformami včetně Xboxu Series X a PlayStationu 5. Obří záplata nabízí celou řadu vylepšení, konkrétně odstranění kolizí modelů, chyb v texturách a dalších známých i méně známých bugů – kompletní seznam oprav rozhodně není malý.

Pokud jste koupi loňského balíčku zahrnujícího GTA III, GTA: Vice City a GTA: San Andreas doposud odkládali, nyní jeho technický stav již působí podstatně hratelněji než při vydání. Zdá se tak že již není nač čekat.