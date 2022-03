Remake Dead Space má hrubý termín vydání a slibuje pořádně děsivou atmosféru

Očekávaný remake hororového dobrodružství Dead Space vyjde na začátku příštího roku. Vývojáři ze studia EA Motive to uvedli v pátečním streamu, který se sice soustředil především na zvukovou stránku hry, avšak nakonec došlo i na rámcové datum vydání a krátkou ukázku z rozpracované verze, která láká na tísnivou atmosféru vesmírné lodi USG Ishimura.

Dočkáme se v příštím roce

„Potřebujeme se ujistit, že naše hra naplňuje vysoká očekávání fanoušků série,“ vysvětluje dlouhé čekání hráčů producent Philippe Ducharme s tím, že v současné době vše nasvědčuje vydání na začátku příštího roku. Interně už dokonce existuje i konkrétní datum vydání, avšak s jeho zveřejněním chtějí tvůrci počkat až do chvíle, kdy si budou jisti, že jej budou schopni dodržet.

Vývoj by však měl být na dobré cestě. Už za několik týdnů chtějí vývojáři projít celou hrou do začátku do konce.

Nastražte uši

Jak již zaznělo, páteční vysílání se soustředilo zejména na vylepšení zvukové stránky, která byla oceňovaná už v době vydání původní hry. Vývojáři se pochlubili například přepracovaným zvukem zbraní či tím, jak se na tísnivé atmosféře podílí dýchání, srdeční tep či promluvy hlavního hrdiny Isaaca Clarka.

Dead Space | Atmospheric Walkthrough | Audio Deep-Dive Part 4 (2022)

K oznámení remaku Dead Space došlo loni v červenci. Už tehdy tvůrci lákali na vylepšený příběh, postavy i hratelnost. Ať už se vydání podaří podle plánu, nebo bude zapotřebí odkladů, hra má vyjít na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X.